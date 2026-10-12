NASA'nın paylaştığı kare gündem oldu: Uzayda gülen yüz

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ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) 1990'dan bu yana yörüngede görev yapan Hubble Uzay Teleskobu, evrenin sırlarını gözlemlemeyi sürdürüyor. Teleskobun kaydettiği son görüntülerden biri ise sıra dışı görünümüyle dikkat çekti.

NASA'nın “Gülümseyen bir galaksi kümesi” olarak tanımladığı karede, uzaydaki galaksilerin ve ışık yaylarının oluşturduğu şekil, gülümseyen bir insan yüzünü andırıyor.

Kozmik gülümsemenin arkasında ne var?

NASA, görüntüyü sosyal medya hesaplarından paylaşarak dikkat çekici şeklin nasıl oluştuğunu da açıkladı.

Ajansın açıklamasına göre fotoğraftaki yay biçimli çizgiler, kütleçekimsel merceklenme olarak bilinen etkiden kaynaklanıyor. Bu olayda devasa gök cisimlerinin güçlü kütleçekimi, uzay-zamanı bükerek bir mercek gibi davranıyor. Bu etki, daha uzaktaki galaksilerden gelen ışığın bükülmesine ve yaylar halinde görünmesine neden oluyor.

Böylece evrenin derinliklerinde oluşan doğal bir optik etki, galaksi kümesinin gülümseyen bir yüzü andırmasına yol açıyor.