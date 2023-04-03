NATO, TikTok'u yasakladı
NATO, güvenlik kaygılarını gerekçe göstererek TikTok kullanımını yasakladı.
NATO, çalışanlarının sosyal medya uygulaması TikTok'u telefonlarına indirmelerini yasakladı.
CNN'de yer alan habere göre, yasağın gerekçesi olarak güvenlik endişeleri gösterildi.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan kaynaklar, NATO yetkililerinin Cuma sabahı personele yasağı bildiren bir not gönderdiğini belirtti. Söz konusu not ile yasak resmileştirilmiş oldu.
NATO, Çin hükümetinin Çinli ana şirketi Bytedance aracılığıyla TikTok kullanıcılarının verilerine erişebileceği endişesiyle uygulamayı yasaklayan en son hükümet organı oldu.