NATO'da yapay zeka alarmı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Salı günü yaptığı açıklamada yapay zeka ve diğer yıkıcı teknolojilerin askeri alanda sorumlu bir şekilde kullanılmasını öngören kurallar üzerinde çalıştıklarını ve bu konuda Çin ile bir anlaşma yapmak istediklerini söyledi.

NATO silahsızlanma konferansında konuşan Stoltenberg "Belirli bir ülkenin sahip olduğu yapay zeka algoritmalarının ve araçlarının sayısını, füzeler ve savaş başlıklarında olduğu gibi basitçe sayıp sınırlayamayız" dedi.

Ortak standartlar belirlenecek

Donanımhaber'de aktarılana göre, NATO lideri bu yeni teknolojilerin askeri alanda sorumluluk bilinciyle kullanımı için ortak evrensel standartlar geliştirmeye karalı olduklarını vurguladı. Yapay zeka teknolojileri ve bunların kullanım ilkeleri üzerine bir strateji belirleyeceklerini belirtti.

Stoltenberg, bu tür çalışmalara bir örnek olarak Birleşik Krallık'ın anti-uydu füzeleri ve yönlendirilmiş enerji silahlarının dış uzayda kullanımının yasaklanmasına ilişkin Birleşmiş Milletler nezdindeki çalışmalarını hatırlattı.