Netflix, 25 yıllık hizmetini sonlandırdı

Netflix konuya ilişkin bir bilgilendirme yayımladı. Şirketin Salı günü yaptığı duyuruya göre Netflix, son diskleri DVD.com'dan 29 Eylül'de gönderecek.

Netflix bir blog gönderisinde, "25 yıllık inanılmaz bir koşunun ardından, bu yılın sonlarında DVD.com'u kapatmaya karar verdik" ifadeleri kullanıldı.

Netflix, Eylül ayında hizmetini resmen durduracağını ve 27 Ekim'e kadar iade kabul edeceğini bildirdi.

Geçtiğimiz yıl 145,69 milyon dolar gelir eden DVD kiralama işinin geçtiğimiz yıla göre yüzde 20 gerilediği açıklanmıştı.