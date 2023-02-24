Netflix, 30'dan fazla ülkede fiyat düşürdü

190'dan fazla ülke ve bölgede hizmet veren Netflix, platforma daha fazla abone çekmek amacıyla fiyatlarında indirime gitti. Asya, Avrupa, Latin Amerika, Afrika'nın alt sahara bölgesi ve Ortadoğu'da bazı bölgelerde fiyatların düşürüldüğü belirtildi.

Wall Street Journal'ın haberine göre, abonelik ücretleri azaltılan ülkeler arasında Malezya, Endonezya, Tayland, Filipinler, Hırvatistan, Venezuela, Kenya ve İran gibi ülkeler bulunurken, söz konusu ülkeler arasında Türkiye'nin yer almadığı açıklandı.

Fiyat indirimlerinin, bu pazarlardaki belirli Netflix kategorileri için geçerli olduğu söylendi ayrıca bazı abonelik durumlarında maliyeti yarıya indirildiği belirtildi.

Yaşanan gelişmenin ardından şirketin hisselerinin, New York'ta Perşembe günü yüzde 3.4 düştüğü bildirildi.