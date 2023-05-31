Netflix aboneleri isyanda: Şifre paylaşım yasağına tepkiler büyüyor

Aylarca süren tartışmaların ardından Netflix, 23 Mayıs’ta Amerika Birleşik Devletleri’nde şifre paylaşımını yasakladı. Artık evlerinin dışından birinin hesaplarına erişmesini isteyen ABD’li üyelerin, ayda fazladan 7,99 ABD doları ödemesi gerekecek.

Yasağın başlamasının kısa bir süre ardından, sosyal medya şikayet yağmuruna tutuldu. Son günlerde yüzlerce Twitter kullanıcısı #CancelNetflix hashtag’ini kullandı ve hesap iptal onaylarının ekran görüntülerini paylaştı.

Diğer kullanıcılar, Netflix’in son zamanlarda yayınladığı içeriğin kalitesini eleştirme, tüm orijinal dizi iptallerine kızma ve başkalarını da aboneliklerini iptal etmeye teşvik etme fırsatı buldu.

Akış hizmeti, bu yeni politika nedeniyle sorun yaşanacağını biliyordu, ancak bu, üst yönetimi endişelendirmek için yeterli olmadı. Binlerce abone aboneliği iptal etse bile, diğerleri en sevdikleri programları izlemeye devam etmek için dişlerini sıkıp ekstra üyeler için ödeme yapmaya devam edecek.