Netflix bir özelliğine veda ediyor: Kullanıcılar kafa karıştırıcı buluyor

Dijital içerik platformu Netflix, popüler eşleşme puanı özelliğini kaldırıyor.

Netflix eşleşme puanı, izleyicilerin film ve dizi seçenekleri arasında gezerken yüzdelik olarak gösteriliyor. Bu özellik, kişinin seçiminden keyif alma olasılığının ne kadar olduğunu belirtmek için bir puan belirlemesini amaçlıyor.

Özellik, platformun algoritmasını kullanarak kullanıcıların beğeneceğini düşündüğü içerikleri seçiyor. Ancak iddialara göre bazı kullanıcılar bu özelliği kafa karıştırıcı buluyor. Bundan dolayı da Netflix, eşleşme puanı özelliğini kaldırmayı planlıyor.

Şirket bu özellik yerine etiket sistemi üzerinde çalışıyor. Şirketin New York Times’a yaptığı açıklamada Netflix, etiketlerin başarının anahtarı olduğunu ifade etti. Bununla birlikte etiket özelliğinin dizileri ve filmleri tanımlamak için daha etkili olacağına inanılıyor.