Netflix, hesap paylaşımının resmen sona erdiğini duyurdu

Netflix, hesap paylaşımı kısıtlamasını bazı ülkelerde bir süredir uyguluyordu. Dijital platform, bugünden itibaren Hindistan ve diğer ülkelerdeki abonelerine şifre paylaşımı kısıtlaması getirdiğini duyurdu. Türkiye'deki aboneler de e-posta almaya başladı.

Netflix, Perşembe gününden itibaren geri kalan ülkelerinin neredeyse tamamında haneler arasındaki hesap paylaşımını engellemeye başlayacağını söyledi. Bir dönem hesap şifresi paylaşma uygulamasını destekleyen Netflix, şimdi ticari yönden sıkıntılar yarattığını söylüyor.

Şirket, hesap paylaşımı kısıtlamasını geçtiğimiz yıl test etmeye başladı ve 2023'te Kanada, Yeni Zelanda, Portekiz, İspanya ve Amerika dahil olmak üzere bir dizi başka ülkeyi de kapsayacak şekilde bu uygulamayı genişletti. Şirket, şifresini paylaşmak isteyenlerin ek ödeme yapmaları gerektiğini belirtti.

Netflix, hesap paylaşım kısıtlamasının yeni uygulanacağı ülkelerdeki aboneler için ek bir üyelik seçeneği sunmayacak.