Netflix, şifre paylaşımını engelliyor

Netflix'in ABD için şifre paylaşımını durdurmayı temmuz ayından önce yapacağı iddia ediliyor.

Söz konusu engelin Türkiye'ye ne zaman geleceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Netflix, bu yılın başlarında şifre paylaşımını 2023'ün ilk çeyreğinin sonlarında daha geniş bir alana yayacağını açıklamıştı.

Şifre paylaşımı engeli, Kanada, Yeni Zelanda, Portekiz ve İspanya gibi bazı ülkelerde şu anda uygulanıyor.

Bu ülkelerde Netflix, ödeme yapan kullanıcıların hesapları için bir "birincil konum" belirlemelerini zorunlu kılıyor.