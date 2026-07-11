Netflix, Sony ve Paramount Letterboxd'ın peşinde

Popüler film değerlendirme platformu Letterboxd'ın satış süreci için potansiyel alıcılarla görüşmeler yürüttüğü iddia edildi. Olası alıcılar arasında Netflix ve diğer büyük eğlence şirketlerinin de yer alabileceği belirtiliyor.

2011 yılında kurulan Letterboxd, son aylarda şirketle ilgilenen taraflarla satış görüşmeleri gerçekleştiriyor. Platformun çoğunluk hissesi, 2023 yılında şirkete 50-60 milyon dolar değer biçen anlaşmayla yüzde 60 pay satın alan Kanada merkezli holding şirketi Tiny'ye ait bulunuyor. Kalan yüzde 40'lık pay ise kurucu ortaklar Matthew Buchanan ve Karl von Randow'un elinde tutuluyor.

Film değerlendirme uygulaması ve internet sitesi olarak faaliyet gösteren Letterboxd, yakın zamanda çevrim içi video kiralama hizmetini de kullanıma sunmuştu.

Netflix ve Paramount tekrar karşı karşıya mı gelecek?

Puck'ın iddiasına göre, Letterboxd'ın sahipleri son dönemde aralarında Netflix'in de bulunduğu bazı potansiyel alıcılarla ön görüşmeler gerçekleştirdi. Haberde platformla ilgilenen şirketler arasında Sony Pictures Entertainment, David Ellison'ın kontrolündeki Paramount Skydance ve Paramount'un finansal destekçilerinden RedBird Capital Partners'ın yanı sıra özel sermaye şirketi TPG'nin de bulunduğu öne sürüldü.

Reddit'in kurucu ortaklarından Alexis Ohanian'ın kurucusu ve genel ortağı olduğu girişim sermayesi şirketi Seven Seven Six de Letterboxd ile ilgilenen taraflar arasında yer alıyor.

250 milyon değerleme

Letterboxd'ın Netflix, Sony veya Paramount gibi büyük eğlence şirketlerinden biri tarafından satın alınması halinde platformun tarafsızlığına ilişkin tartışmaların gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Satış sürecinde Letterboxd için yaklaşık 250 milyon dolarlık bir şirket değerlemesi konuşuluyor.

Haziran 2026 itibarıyla dünya genelinde 30 milyondan fazla üyeye ulaşan Letterboxd, yalnızca son bir yılda kullanıcı sayısını 10 milyon artırdı.