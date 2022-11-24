Netflix üyelik ücreti ne kadar? Netflix üyelik paketleri ve fiyatları

Yakın zamanda Netflix üyelik ücretlerini güncellediğini duyurdu. Netflix ücretine gelen zam kullanıcıları memnun etmezken, bir süredir hesabını askıda tutan kullanıcılar ise Netflix üyelik paketleri ve fiyatlarını araştırıyor.

Online olarak binlerce dizi, film ve belgeselin izlenmesine olanak sağlayan Netflix, geniş bir arşiv ile kullanıcılarına streaming hizmeti sunarken, bu platformu kullanmanın maliyetleri 45,99 Türk lirası ile 93,99 Türk lirası arasında değişiyor.

Netflix üyelik paketlerinde kullanıcılara üç farklı seçenek sunuyor. Bunlar; Temel, Standart ve Özel paket olarak adlandırılıyor.

Temel pakette kullanıcılar aynı anda 1 ekrandan Netflix'i izleyebiliyor. Bu pakette desteklenen 1 cihaza aynı anda içerik indirilebiliyor. Temel plan için aylık ücret 45,99 Türk lirası.

Standart pakette, kullanıcılar aynı anda desteklenen 2 cihazdan Netflix izleyebiliyor. Bu pakette indirilebilen içerikler için cihaz sayısı 2'ye çıkarken, platformda yer alan yapımlar tam HD kalitesinde izlenebiliyor. Standart plan için aylık ücret 69,99 Türk lirası

Özel pakette ise aynı anda izlenebilen ekran sayısı dörde çıkıyor. Yine 4 cihazdan içerik indirilebilirken, kullanıcılar yapımları ultra HD kalitesinde izleyebiliyor. Özel plan için aylık ücret 93,99 Türk lirası.