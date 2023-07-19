Netflix, uygun fiyatlı paketini kaldırdı

Netflix’ ilk olarak Kanada’da “Temel” adlı uygun fiyatlı abonelik planını kaldırdığını duyurmuştu. Bugünkü haberlerle birlikte ise platformun Kanada’dan sonra ABD ve İngiltere’de de uygun fiyatlı planı kaldırdığı ortaya çıktı.

Netflix ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. İddialara göre Netflix’in böyle bir adım atmasının nedeni reklamlı paketin daha fazla kullanıcıya ulaşmasını sağlamak.

Gelişmelerin ardından söz konusu uygulamanın Türkiye'de de devreye alınıp alınmayacağı merak konusu oldu.

Şu anda Türkiye’deki en uygun Netflix paketi 63,99 TL olarak yer alıyor. Bu paketin kaldırılması durumunda Türkiye’deki en uygun fiyatlı paket 97,99 TL olan Standart HD paket olacak.