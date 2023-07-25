Netflix'e yeni bir sekme geliyor: My Netflix

Netflix, kullanıcı deneyimini iyileştirmek adına tasarlanan My Netflix isimli yeni özelliğini tanıttı.

Konu hakkında blog gönderisi yayınlayan şirket, “Bugün, ne izlemek istediğinizi seçmenize yardımcı olacak kolay kısayollarla sizin için özel olarak tasarlanmış özelliğimizi tanıtıyoruz. iOS ve Android‘deki bu yeni özel alanda, indirdiklerinize (örneğin o uzun uçuşlarda izlemek istediğiniz dizibölümleri) veya listenize kaydettiğiniz şovları ve filmlere hızlıca erişebileceksiniz.” ifadelerine yer verdi.

Yeni özellik, iOS ve Android uygulamalarında “size özel tek adres” olarak tanımlanan yeni bir sekme olarak karşımıza çıkacak. My Netflix, kullanıcıların indirdiklerine ilişkin birleştirilmiş bir görünüm sağlayacak.

Kullanıcılar, beğendikleri dizi ve filmlerin listesini, izleme listesine kaydedilen şovlar ve gelecek bölümler için ayarladıkları hatırlatıcıları bu sekmede görüntüleyebilecek.

My Netflix sekmesi, 24 Temmuz Pazartesi gününden itibaren yayıncının iOS uygulamasında kullanıma sunulacak. Şirket, ağustos ayının başlarında Android’de kullanıma sunulacağını açıkladı.