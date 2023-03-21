Netflix’in reklam destekli abone sayısı yükseldi
Dijital yayın platformu Netflix’in reklam destekli abone sayısının 1 milyonu geçtiği bildirildi.
Amerika Birleşik Devletleri’nde dijital yayın platformu Netflix'in reklam destekli abonelik modelinin kullanıcı sayısı 1 milyonu aştı.
Söz konusu abonelik sisteminin ABD’nin yanı sıra Avustralya, Brezilya, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Kore, Meksika, İspanya ve Birleşik Krallık’ta da hizmete sunulduğu bildirildi.
Netflix’in reklamlı abonelik paketi henüz Türkiye’de bulunmuyor ancak bu yıl içerisinde gelmesi bekleniyor.
Netflix abonelik ücretleri
•Temel Paket: 63,99 TL
•Standart Paket: 97,99 TL
•Özel Paket: 130,99 TL