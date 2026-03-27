  Netflix'ten abonelik ücretlerine zam: Türkiye etkilenecek mi?
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam: Türkiye etkilenecek mi?

Netflix üyelik ücretleri yine zamlanıyor. Dijital yayın platformu, tüm abonelik planları için yeni fiyatlandırmayı duyurdu. Fiyat değişikliği şu an için Türkiye'deki kullanıcıları etkilemiyor.

Netflix, bir yıldan biraz fazla bir süre içinde ikinci kez ABD’de abonelik ücretlerine zam yaptı. Şirket, üç planının da fiyatını artırdı.

Netflix'in Standart Reklamlı planı aylık 7,99 dolardan 8,99 dolara çıktı. Standart plan (reklamsız, aynı anda iki cihaza kadar izleme) aylık 17,99 dolardan 19,99 dolara yükseldi. Premium plan (reklamsız, aynı anda dört cihazda izleme, Ultra HD ve HDR) ise aylık 24,99 dolardan 26,99 dolara çıktı.

Plan Yeni fiyat Eski fiyat
Standart (Reklamlı) 8.99 dolar 7.99 dolar
Standart 19.99 dolar 17.99 dolar
Premium 26.99 dolar 24.99 dolar

 

Netflix, kaliteli içeriklere yatırım yapabilmek ve deneyimi iyileştirebilmek için fiyatların güncellendiğini söylüyor.

Donanımhaber'in aktardığına göre yeni üyeler, 26 Mart Perşembe gününden itibaren yeni plan fiyatlarını görecek. Daha yüksek fiyatlar önümüzdeki haftalarda mevcut üyelere de uygulanacak. Netflix’e göre, mevcut üyeler yeni fiyatlar uygulanmadan bir ay önce e-posta ile bilgilendirilecek ve zamanlama, her üyenin faturalama tarihine bağlı olacak.

Netflix abonelik fiyatı Türkiye'de ne kadar?

Netflix, son olarak 2025'in ilk çeyreğinde ABD'de fiyatlarını artırmıştı. Netflix Türkiye ise 4 Haziran 2025’te yaklaşık yüzde 30 oranında zam yapmıştı. Şu anda Türkiye’de Netflix abonelik fiyatı Temel plan için 189.99 TL, Standart plan için 289.99 TL ve Premium plan için 379.99 TL.

