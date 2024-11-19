Netflix’ten yıllar sonra beklenmedik adım: İsmi değiştirildi

Dünyanın en popüler dizi-film platformu Netflix, son yıllarda dikkat çeken değişiklikler yaptı. Uzun zamandır fiyat politikasıyla da tartışılan platform, şimdi de beklenmedik bir adım atarak Özel planının ismini değiştirdi.

Sosya medyada yapılan paylaşımlara göre Netflix, Türkiye'deki "Özel Plan" paketinin adını değiştirme kararı aldı. Paketin sunduğu özellikler, görüntü kalitesi ve hizmetler aynı şekilde devam ederken, fiyatında da herhangi bir değişiklik yapılmadı.

NETFLIX ÖZEL PLANIN İSMİ DEĞİŞTİ

Netflix, abonelere gönderilen bir e-posta ile 299,99 TL fiyat etiketine sahip olan ve 4K Ultra HD çözünürlükte içerik izleme imkanı sunan "Özel Plan" paketinin adını "Premium" olarak değiştirdiğini açıkladı.

Netflix'in e-postasında şu ifadelere yer verildi: "Özel olan Netflix planınızın adını Premium olarak güncelliyoruz." Ancak yapılan bu güncellemenin paket özelliklerinde ya da fiyatında herhangi bir değişikliğe yol açmadığı belirtildi. Yani halen altı cihazdan eş zamanlı olarak 4K Ultra HD içerik izleyebilecek ve sınırsız bir içerik kütüphanesine erişim sağlayabileceksiniz.

Öte yandan Teknoweek.com’un aktardığına göre YouTube, Spotify ve daha pek çok platformun kullandığı "Premium" ifadesi yüksek kalite, özel avantajlar, üst düzey hizmet gibi anlamlara geliyor. Bu nedenle markalar sık sık bu ifadeye yer veriyor.