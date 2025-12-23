New York Times muhabiri Carreyrou, yapay zeka devlerine dava açtı

Ünlü gazeteci ve yazar John Carreyrou, aralarında Google, OpenAI ve Elon Musk’ın xAI şirketinin de bulunduğu yapay zeka firmalarını izinsiz telif ihlaliyle suçladı

New York Times muhabiri ve Bad Blood kitabının yazarı John Carreyrou, yapay zeka sohbet botlarını eğitmek için telifli kitapları izinsiz kullandıkları iddiasıyla Google, OpenAI, xAI, Anthropic, Meta Platforms ve Perplexity’ye dava açtı.

LLM eğitimi üzerinden telif ihlali suçlaması

Reuters’ın aktardığına göre Carreyrou, beş yazarla birlikte pazartesi günü ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki federal mahkemeye başvurarak, söz konusu şirketlerin kendilerine ait kitapları korsan şekilde kopyalayarak büyük dil modellerini (LLM) eğitmekte kullandığını öne sürdü. Bu modeller, şirketlerin geliştirdiği sohbet botlarının temelini oluşturuyor.

Dava, yapay zeka şirketlerine karşı telif hakları gerekçesiyle açılan çok sayıdaki davadan biri olurken, Elon Musk’ın yapay zeka şirketi xAI’nin ilk kez bu tür bir davada sanık olarak yer alması dikkat çekti.

Nefes'in haberine göre Anthropic, ağustos ayında yapay zeka eğitimiyle ilgili telif hakları konusunda açılan ilk büyük davalardan birini uzlaşmayla sonuçlandırmış ve milyonlarca kitabın izinsiz kullanıldığı iddiasıyla açılan davada yazarlara 1,5 milyar dolar ödemeyi kabul etmişti.

Ancak Carreyrou ve diğer davacılar, bu anlaşmada yer alan yazarların eser başına Telif Hakları Yasası’nda öngörülen azami 150 bin dolarlık tazminatın yalnızca yüzde 2’sini alabildiğini savundu.