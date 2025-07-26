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NEXT Teknofest Sosyal 250 bin kullanıcıya ulaştı

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktarr, NEXT Teknofest Sosyal uygulamasının yerli mesajlaşma özelliğinin hazır olduğunu ve yakında kullanılacağını açıkladı.

Haber Merkezi
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NEXT Teknofest Sosyal 250 bin kullanıcıya ulaştı
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TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, NEXT Teknofest Sosyal kullanıcılarının yerli mesajlaşma uygulaması isteğine karşılık uygulamanın hazır olduğunu duyurdu.

Temmuz ayı başında beta sürümüyle kullanıma sunulan NEXT Teknofest Sosyal uygulaması, kısa sürede 250 bin kullanıcıya ulaştı.

"Sosyal Ağ" kategorisinde yer alan ücretsiz uygulamalar listesinde yerli sosyal ağ NEXT Teknofest Sosyal, son dönemde en çok indirilen ücretsiz uygulama oldu.

NEXT Teknofest Sosyal'deki bazı kullanıcılar Selçuk Bayraktar'ı etiketleyerek yerli mesajlaşma uygulaması isteğinde bulundu.

Bu isteğe karşılık Bayraktar, yaptığı paylaşımda, "O da hazır, kullanıyoruz hatta. Yakındır." ifadesini kullandı.

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