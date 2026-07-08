Nokia’dan veri merkezi atağı

Deniz Güldağ

Bir dönem cep telefonu pazarının sembol markalarından biri olan Nokia, yapay zeka çağında kendisine yeni bir rol biçti.

Finlandiyalı şirket, veri merkezlerine yönelik ağ altyapısı ekipmanları ve yazılım sistemlerine odaklanarak yatırımcıların gözdesi haline gelirken, hisseleri yılın başından bu yana yaklaşık yüzde 90 değer kazandı.

1990'lı yılların ikonik tuşlu telefonlarıyla tanınan Nokia artık telefon üretmiyor. Şirket son yıllarda stratejik bir dönüşüm gerçekleştirerek, yapay zeka uygulamalarını ve modellerini destekleyen veri merkezlerinin kritik altyapı sağlayıcılarından biri olmaya yöneldi.

Nokia'nın sunduğu anahtarlar (switch), yönlendiriciler (router) ve ağ yazılımları, yapay zeka sistemlerinin ihtiyaç duyduğu büyük veri akışının yönetilmesinde önemli rol oynuyor.

Veri merkezlerindeki binlerce kilometrelik fiber optik kablo ağları veri taşımacılığının yollarını oluştururken, Nokia'nın ürünleri bu verilerin doğru noktaya ulaşmasını sağlayan bir lojistik ağı olarak işlev görüyor.

Şirket, yapay zeka alanındaki hızlı büyümenin yarattığı veri merkezi yatırımı dalgasından faydalanıyor.

OpenAI, Meta ve Google'ın çatı şirketi Alphabet gibi teknoloji devleri, artan yapay zeka talebini karşılamak için milyarlarca dolarlık veri merkezi yatırımlarına hız verirken, Nokia da bu dönüşümün önemli altyapı sağlayıcılarından biri olarak öne çıkıyor.

Yatırımcılar son gelişmelerin ışığında Nokia'yı bir yapay zeka altyapı şirketi olarak değerlendirmeye başladı. Yatırımcı algısındaki bu değişim şirket hisselerinin yıl içinde yaklaşık yüzde 90 yükselmesine katkı sağladı.

Ancak bu strateji aynı zamanda Nokia'yı yapay zeka sektöründeki sert dalgalanmalara ve yoğun rekabetin yaşandığı pazarlardaki tedarik zinciri risklerine daha açık hale getiriyor.

Şirket geçen yıl optik ağ teknolojileri üreticisi Infinera'yı 2,3 milyar dolar değerinde bir anlaşmayla satın aldı. Infinera'nın geliştirdiği lazerler, alıcı-vericiler ve veri iletim çipleri, yüksek hacimli veri trafiğinin taşınmasında kritik öneme sahip teknolojiler arasında yer alıyor.

Bu hamlenin etkileri kısa sürede görülmeye başladı. Nokia'nın Kuzey Amerika optik ağ pazarındaki payı 2024'te yüzde 6,3 seviyesindeyken, 2025 itibarıyla yüzde 27,3'e yükseldi.