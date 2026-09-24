Nvidia ambargosuna Huawei yanıtı: Çin’den yapay zekâda yeni strateji

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Çin’deki yapay zekâ şirketleri, gelişmiş işlemcilere ve veri merkezlerine yönelik artan sermaye ihtiyacını karşılamak amacıyla finansman arayışlarını belirgin şekilde artırıyor. Sektör temsilcileri, yüksek işlem gücü maliyetlerini fonlamak adına alternatif kaynaklara ve halka arz seçeneklerine yöneliyor.

Şirketler borsaya ve dış finansmana yöneliyor,

Daha önce Liang Wenfeng’in High-Flyer kuantitatif hedge fonuna dayanan bir finansman yapısı kullanan DeepSeek, bu modelden uzaklaşarak yeni fon toplama süreçlerine ve olası bir halka arza hazırlanıyor. Benzer şekilde MiniMax, Z.ai ve Moonshot gibi önde gelen diğer girişimler de Hong Kong pazarında halka arz veya ikincil hisse satışı opsiyonlarını değerlendirmeye aldı.

Devlet fonları ve özel sermaye bir arada

Ülkedeki yapay zekâ finansmanı; özel sermaye, risk sermayesi, dev teknoloji firmaları ve kamu destekli fonların karmasından oluşuyor. Çin’in ulusal yarı iletken yatırım fonu DeepSeek gibi kritik oyuncularda pay alırken, özel yatırımcılar da pazardaki yeni yapay zekâ liderlerini keşfetmeye çalışıyor.

İşlem gücü kısıtı hedefli deneyleri zorunlu kılıyor

Çinli araştırmacılar, OpenAI ve Anthropic gibi ABD merkezli laboratuvarlara kıyasla daha az işlem gücüne erişebildikleri için çalışmalarını daha odaklı ve hedefli deneylere kaydırıyor. Veri merkezi harcamalarında da ölçek farkı dikkat çekiyor; OpenAI’ın planladığı 500 milyar dolarlık Stargate projesi, Çin’in son beş yılda yapay zekâ veri merkezlerine yaptığı toplam yatırımların yaklaşık beş katına denk geliyor.

Nvidia kısıtlaması sonrası Huawei sahnede

ABD’nin uyguladığı ihracat kontrolleri Nvidia’nın Çin’deki ileri düzey yapay zekâ çip pazarından çekilmesine neden oldu. Bu gelişmeyle birlikte Huawei, ülkedeki gelişmiş yapay zekâ iş yükleri için ana tedarikçi konumuna yükseldi. Huawei, tekil çip performansında doğrudan rekabet etmek yerine, binlerce işlemciyi gelişmiş paketleme ve ağ mimarileriyle birleştiren “süper düğüm” sistemleri inşa ediyor.

Açık kaynak kodlar diplomatik araca dönüşüyor

ABD’li öncü laboratuvarların gerisinde kalan Çinli araştırmacılar, model ağırlıklarını erişime açarak kolektif öğrenme süreçlerini hızlandırdı. Pekin yönetimi ise açık ağırlıklı bu modelleri uluslararası alanda diplomatik bir temsil aracı olarak benimsemeye başladı.

Toplumsal odak güvenlikten çok ekonomik büyüme

ABD’de yapılan kamuoyu araştırmalarında yapay zekânın getirdiği varoluşsal riskler ve güvenlik endişeleri öne çıkarken, Çin’deki tartışmalar doğrudan ekonomik büyüme, verimlilik, istihdam baskısı ve tüketici güveni üzerindeki etkilere odaklanıyor.

Somutlaştırılmış yapay zekâ ve robotik hedefleri

Unitree ve UBTECH gibi Çinli firmalar robot donanımı, hareket kabiliyeti ve dinamik denge kontrolünde önemli mesafeler katetti. Ancak robotların fiziksel çevreyi algılamasını sağlayan yapay zekâ yazılımları hâlâ temel bir engel oluşturuyor. Unitree kurucusu Wang Xingxing, insansı robotlarda "ChatGPT anının" gelişim hızına bağlı olarak 2 ila 10 yıl içerisinde yaşanabileceğini öngörürken, ABD’li girişimler genel amaçlı robotik yazılımlarında liderliğini koruyor.