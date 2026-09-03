Nvidia, yapay zeka platformu Hugging Face’i 13 milyar dolara satın alıyor

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Hugging Face, geçen yıl Nvidia’nın yaptığı 7 milyar dolarlık teklifi bağımsızlığını korumak amacıyla geri çevirmişti.

Milyonlarca yapay zeka modeli ve veri setine ev sahipliği yapan platform, açık kaynaklı yapay zeka sistemlerinin önde gelen savunucularından biri konumunda.

Nvidia, Hugging Face'i satın alarak açık kaynaklı yapay zeka modellerinin sektörde yaygınlaşmasını hızlandırmayı hedefliyor.

OpenAI ve Anthropic gibi yapay zeka şirketlerinin kapalı kaynak modellerinin aksine, açık kaynak modellerin tasarımı kamuya açık oluyor. Kullanıcılar bu modelleri indirip özelleştirebiliyor ve kendi donanımlarında çalıştırabiliyor.

Nvidia, Hugging Face'in satın alımını 2027 yılına kadar tamamlamayı planlıyor.