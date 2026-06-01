Nvidia’dan ilk ajan tabanlı yapay zeka dizüstü bilgisayar

Deniz Güldağ

Nvidia tarafından tanıtılan yeni bilgisayarlar, şirketin yapay zeka uygulamaları için özel olarak yeniden tasarladığı çip teknolojisini kullanacak.

Bu sistemler, giderek daha fazla önem kazanan ve kullanıcı adına görevleri yerine getirebilen "ajan tabanlı yapay zeka" (agentic AI) uygulamalarını desteklemek amacıyla geliştirildi.

Şirketin verdiği bilgilere göre yeni dizüstü bilgisayarlar yalnızca 14 milimetre kalınlığa kadar incelirken, en hafif modellerin ağırlığı 1,4 kilogramın altında olacak.

Nvidia, ilk aşamada yeni cihazların üretimi için Dell Technologies, Lenovo Group, HP, Microsoft, Asus ve MSI ile birlikte çalışacak. Ortaklık kapsamında farklı segmentlerde çok sayıda modelin piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Yeni bilgisayarlara güç verecek olan RTX Spark adlı işlemciyi tanıtan Nvidia, bu çipi "şimdiye kadar üretilmiş en verimli bilgisayar çipi" olarak nitelendirdi.

Şirket, grafik işlem birimi (GPU) teknolojisi temel alınarak geliştirilen yeni çiplerin gelecekte yaklaşık 30 dizüstü bilgisayar ve 10 masaüstü bilgisayar modelinde kullanılacağını belirtti.

Nvidia Ürün Geliştirme Kıdemli Direktörü Mark Aevermann, yeni nesil bilgisayarların özellikle içerik üreticileri, yapay zeka geliştiricileri ve oyunculara hitap edeceğini söyledi. Aevermann, cihazların fiyat olarak pazarın premium segmentinde konumlandırılacağını ve üst düzey performans arayan kullanıcıları hedefleyeceğini ifade etti.

*Yapay zeka ajanı (AI agent), yalnızca sorulara cevap veren bir yapay zeka sisteminden farklı olarak, belirli bir hedef doğrultusunda kendi başına karar alabilen, plan yapabilen ve görevleri yerine getirebilen yazılımları ifade eder.