Nvidia’nın Run:ai satın alımında rekabet endişesi! Avrupa Komisyonu’nun radarına takıldı

ABD’li teknoloji devi Nvidia’nın İsrailli AI yazılım sağlayıcısı Run:ai’yi satın alma süreci Avrupa Komisyonu’nun incelemesine takıldı.

Rekabet endişesi yüzünden başvuru incelemeye alındı

İtalya’nın rekabet otoritesi tarafından AB Birleşme Tüzüğü (EUMR) kapsamında sunulan başvuru, işlemin Avrupa Ekonomik Alanı’nda (EEA) rekabet üzerinde etkileri olabileceği endişesine dayanıyor. Komisyonun ilk değerlendirmesi, Nvidia’nın Run:ai’yi satın almasının EEA içindeki yapay zekâ yazılım pazarlarında rekabeti önemli ölçüde etkileyebileceğini gösteriyor. İtalya’nın endişesi, hem Nvidia hem de Run:ai’nin faaliyet gösterdiği yapay zekâ ve veri merkezi pazarlarındaki potansiyel etkiden kaynaklanıyor. Nvidia’nın veri merkezi uygulamaları için GPU tedarikinde sahip olduğu temel güç, yapay zekâ pazarında rekabet koşullarını engelleyebilecek potansiyel bir konsolidasyona ilişkin endişeleri artırıyor.

Nvidia Run:ai’yi alacağını duyurmuştu

Nisan ayında Nvidia, Run:ai’yi yaklaşık 600 milyon ile 700 milyon dolar karşılığında satın alacağını duyurmuştu. Run:ai, yerinde veya hibrit bulut ortamlarında yapay zekâ hesaplama altyapısını optimize etmek için GPU orkestrasyon yazılımı sağlıyor. 2024’ün başlarında ABD antitröst yetkilileri, Nvidia’nın yapay zekâ çip sektöründeki olası hakimiyeti konusunda bir ön soruşturma başlatmıştı.

Şirketlerin yapay zekâ yatırımları antitröst birimi tarafından inceleniyor

Adalet Bakanlığı’nın antitröst birimi, Nvidia’dan sözleşme ve ortaklık detaylarını talep etmişti.

Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Microsoft, Amazon ve Alphabet dahil olmak üzere büyük teknoloji şirketlerinin yapay zekâ girişimlerine yaptığı yatırımları, bu ilişkilerin sağlayabileceği rekabet avantajlarını değerlendirmek için inceliyor.

Daha önce Nvidia’nın İngiliz çip üreticisi ARM Holdings’i (ARM) satın alma planları, küresel düzenleyici muhalefet nedeniyle başarısız olmuştu.

İngiltere’nin Rekabet ve Piyasalar Kurumu da Amazon ve Anthropic arasındaki ortaklığı inceliyor. Bu arada, Microsoft’un OpenAI Inc’e yaptığı 13 milyar dolarlık yatırım, Avrupa Birliği’nin birleşme denetçilerinden onay aldı.