Odine, Bilişim 500 Araştırması'nda 1’inci sırada yer aldı

Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen telekom operatörlerinin güvenilir çözüm ortağı Odine, telekom altyapılarının sanallaştırılması alanındaki çalışmaları ile büyük bir başarıya imza attı. Şirket adına ödülü, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fırat Kerim Ersoy aldı.

"Geleceğin teknolojilerini şekillendiriyoruz"

Törenin ardından Fırat Kerim Ersoy, yaptığı açıklamalarda "Bu ödül, Odine'in sanallaştırma alanındaki inovatif yaklaşımının ve küresel düzeydeki başarısının bir göstergesi. Elde ettiğimiz bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve bize güvenen iş ortaklarımıza teşekkür ederim. Odine olarak, yenilikçi çözümler sunmaya ve telekom dünyasının geleceğine öncülük etmeye devam edeceğiz. Yeni teknolojilerin benimsenmesi ve geliştirilmesi, şirketimizin rekabet gücünü artırmanın yanı sıra, müşterilerimize daha verimli ve esnek çözümler sunmamızı sağlıyor. Kararlı çalışmalarımızla, sadece bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor, geleceğin teknolojilerini de şekillendiriyoruz. Ar-Ge yatırımlarımız, Odine'in operasyon kapasitesini sürekli olarak artırırken, ülkemizin teknoloji ekosistemine de önemli katkılar sağlıyor.” diye belirtti.

2019 yılından beri Bilişim 500 Araştırması'nda birden fazla kategoride ilk 15'te yer alan Odine, geçtiğimiz yıl yine sanallaştırma kategorisinde 2. sırada yer almıştı. Bu yıl elde edilen birincilik, şirketin ileriye dönük hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

17 ülkeye teknoloji ihraç ediyorlar

Türkiye’nin en büyük operatörlerinden biri için kurduğu, ülkenin ilk ticari bulut altyapı çözümü ile dikkatleri üzerine çeken Odine, son olarak Libya Uluslararası Telekom Şirketi (LITC) ve Hong Kong'un önde gelen uluslararası sabit hat operatörü "HGC Global Communications Limited" ("HGC")’in ses ağlarını dönüştürmek üzere imzaladığı anlaşmalarla öne çıkıyor. Odine'in İTÜ Teknokent R&D merkezinde gerçekleştirdiği 20'den fazla proje ve 5 TÜBİTAK-TEYDEB R&D projesi ile sektördeki yenilikçi çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Hizmetlerini 17 ülkeye ihraç ederek global pazardaki konumunu güçlendiren Odine’in bu başarısı, şirketin sektördeki rekabet gücünün ve yetkinliğinin bir kez daha altını çiziyor.