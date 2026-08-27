Okula dönmek göründüğünden daha zor, sorunsuz bir geçişin anahtarı teknolojide

Okula dönüş genellikle kırtasiye alışverişleri ve okula gidiş geliş düzenlemelerinden oluşan bir “hazırlık dönemi” olarak görülür. Ancak aileler için asıl zorluk eylül ayında başlıyor. Bir okul projesi için ertesi sabaha yetişecek malzeme gerekir, trafik sabah planını bozar ve daha zamanı olduğu sanılan sınavın aslında yarın olduğu fark edilir. Genellikle tek bir büyük kriz yaşanmaz; küçük sorunlar birikir ve her biri anında çözüm bekler. Tüm bunlar bir araya geldiğinde okula dönüş, önceden hazırlandığınız, temposuna ayak uydurmakta zorlandığınız ve sonunda yorgun düştüğünüz bir maraton gibi gelebilir.

Türkiye’de uyum süreci daha zor: Avrupa’nın iki katı uzunluğunda bir tatil

Türkiye’de yaz tatili yaklaşık 13-14 hafta sürüyor ve bu süre dünyadaki en uzun tatiller arasında yer alıyor. Almanya, Danimarka ve İngiltere’de yaz tatili yalnızca 6 hafta, Fransa’da 8 hafta, Avusturya’da ise 9 hafta sürüyor. Bu da Türkiye’deki çocukların akademik rutinden Avrupalı akranlarına kıyasla yaklaşık iki kat daha uzun süre uzak kaldığı anlamına geliyor. Bu durum uyku düzenini ve çalışma ritmini etkiliyor. Ara ne kadar uzunsa, eylülde geri dönüş de o kadar zor oluyor.

Psikologlar uyarıyor: Geçişi kademeli yapın, çocukların üzerindeki yükü azaltın

Uzun bir tatilin ardından okula dönüş; çocuklarda isteksizlik, odaklanma güçlüğü, hatta karın ve baş ağrısı gibi fiziksel şikâyetlerle kendini gösterebiliyor. Uzmanlar, bu tepkilerin bir disiplin sorunu değil, geçiş sürecinin doğal bir parçası olduğunu vurguluyor ve bu nedenle okulun ilk haftalarında akademik baskıdan kaçınılmasını ve rutinlere birdenbire değil, kademeli olarak dönülmesini öneriyorlar. Amerikan Psikoloji Derneği (APA), çocukların değişime en iyi, duygularını ifade edebilecekleri destekleyici bir ortamda uyum sağladığını belirtiyor. Johns Hopkins Medicine uzmanları, okul açılmadan bir ila iki hafta önce uyku saatlerinin 15-30 dakikalık aralıklarla kademeli olarak değiştirilmesini öneriyor. Amerika Anksiyete ve Depresyon Derneği (ADAA) ise okul rutininin en az bir hafta önceden oluşturulmasını tavsiye ediyor. Türkiye’deki uzmanlar da aynı noktaya dikkat çekiyor: Yaz boyunca esneyen uyku ve ekran alışkanlıkları bir gecede değil, adım adım yeniden düzene sokulmalı; evde ise çocukların endişelerini rahatça dile getirebilecekleri olumlu bir ortam oluşturulmalı.

Yandex, daha kolay bir geçiş için teknolojik çözümler sunuyor

Okula dönüş dönemindeki planlama ve koşturma, aileler için geçişi daha zor hâle getirebiliyor. Sürekli bir yerlere yetişmek, ihtiyaç duyulan şeyleri aramak ve bir sonraki adımı o anda belirlemek hem ebeveynler hem de çocuklar üzerindeki baskıyı artırıyor. Teknoloji de tam bu noktada devreye giriyor. Bu yükün bir kısmını üstlenen araçlar, ailelerin kendi tempolarını belirlemesine yardımcı oluyor. Türkiye için özel olarak geliştirilen Yandex AI; yapay zekâ destekli sohbet, web araması ve tarayıcı özelliklerini bir araya getirerek kullanıcılara sohbet yoluyla sorun çözme imkânı sunuyor. Yandex AI’ın öne çıkan özelliklerinden biri de geleneksel aramanın ötesine geçmesi. Güncel bilgileri birden fazla kaynaktan bulup bir araya getiriyor ve kaynaklarını uygulama içinde gösteriyor, böylece kullanıcıların sorularına anlaşılır yanıtlar veriyor.

Diğer yandan Yandex AI teknolojileriyle entegre çalışan Yandex Maps & Navi de kullanıcıların ihtiyaç duydukları yerleri ve bu noktalara ulaşmanın en uygun yollarını kolayca bulmasına yardımcı oluyor. Okul döneminde yapay zekâ sohbeti, ebeveynler ve öğrenciler için o anki ihtiyaca göre yakınlardaki faydalı yerleri önerebiliyor. Bu, acilen bir kırtasiye bulmaktan farklı yaşlardaki çocuklara uygun bir okul sonrası etkinliği planlamaya kadar uzanabiliyor. Kullanıcılar ardından seçenekleri harita üzerinde inceleyebiliyor, işlerine yarayan yerleri kaydedebiliyor ve uygulamadan çıkmadan rotalarını oluşturabiliyor.

Acil bir durumda: Uygulamayı açın ve sorun

Okul forması yırtıldığında ve açık bir terzi bulmak için zamana karşı yarış başladığında ya da hâlâ açık bir eczane veya on beş dakika yerine beş dakika uzaklıkta bir matbaa aradığınızda ihtiyacınız olan şey yakınlarda ne olduğunu, şu anda nerelerin açık olduğunu ve oraya hızlıca ulaşmak için kullanabileceğiniz rotayı bilmek. Dahili yapay zekâ sohbet özelliği bulunan Yandex Maps’te arama çubuğunun yanındaki Yandex AI simgesine dokunmanız veya “Maps’e Sor” seçeneğini kullanmanız yeterli. Yeni bir okul veya kampüs, şehrin yeni bir bölgesini tanımak anlamına da geliyor. Örneğin Maps’e “Okulun çevresindeki faydalı yerleri göster; bir kitapçı, sağlıklı bir öğle yemeği yiyebileceğim bir yer ve yürüyüş yapabileceğim güzel bir park” sorusunu sorarak daha dün yabancı olduğunuz bir mahalleyi kısa sürede tanımaya başlayabilirsiniz.

Öğrenmeyi ve katılımı artırmak için tasarlanmış eğitim desteği

Çantalar toplanmış, gün artık bitmiş gibi görünürken bir çocuğun “Bu kısmı anlamıyorum” demesi, bir tartışmaya yol açabiliyor ya da konunun geçiştirilmesiyle sonuçlanabiliyor. Yandex AI ise yalnızca yanıt vermekle yetinmiyor; konuyu adım adım açıklıyor, gerçekten anlaşılıp anlaşılmadığını görmek için alıştırmalar hazırlıyor ve bir matematik probleminin sadece sonucunu vermek yerine nasıl çözüldüğünü gösteriyor. Her çocuk farklı şekilde öğrenip anladığı için ilk açıklama yeterli olmazsa aynı konuyu başka bir yöntemle anlatıyor. Sınav öncesinde hangi konuların hangi sırayla tekrar edileceğini planlayabiliyor, bir hata yapıldığında ise hatanın nerede ve neden yapıldığını açıklıyor. Tüm bunlar okulun veya öğretmenlerin yerini almak için tasarlanmadı. Ödevleri ezberleyip unutmaya dayalı bir rutinden çıkarıp her öğrencinin kendi hızında ilerleyebildiği ve hatalarından öğrenebildiği bir süreç için tasarlandı. Bu da uzmanların önerdiği, baskının düşük tutulduğu geçiş süreciyle örtüşüyor.

Yandex AI’ın eğitim özellikleri, örgün eğitimi destekleyecek şekilde tasarlandı. Bu sayede kullanıcılar, kendi ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş çalışma planları veya kurslar oluşturabiliyor. Örneğin Yandex AI, bir proje için gerekli materyalleri düzenlemeye, öğrencinin bir konudaki güçlü ve zayıf yönlerini belirlemeye, kişiselleştirilmiş ders planları oluşturmaya ve öğrenilen bilgileri ölçmek için testler hazırlamaya yardımcı olabiliyor. İngilizcesini geliştirmek isteyen bir öğrenci Yandex AI’dan “İngilizcede Present Perfect’i öğrenmek için 5 günlük bir plan oluştur” diyerek yardım alabiliyor. Fizik sınavındaki eksiklerini tamamlamak isteyen bir öğrenci ise “9. sınıf fizik sınavıma hazırlanmama yardım et. Konu: kuvvet.” şeklinde bir talepte bulunabiliyor. Kullanıcılar ayrıca “1/2 + 1/3 = 2/5. Bu doğru mu?” gibi sorularla yanıtlarını Yandex AI’a kontrol ettirebiliyor ve gerektiğinde nerede hata yaptıklarını ve nasıl gelişebileceklerini anlamak için uygulamayla bu yanıtlar üzerine konuşabiliyor.

Dinlenmek de geçiş sürecinin bir parçası

Uzmanlar, geçiş döneminde çocuklara biraz nefes alma alanı bırakmanın da önemli olduğunu vurguluyor. Cumartesi geldiğinde Maps’e örneğin “Kadıköy’de sakin bir gün planla; 30 dakikalık bir yürüyüş, ardından güzel bir yerde öğle yemeği ve okuldan tamamen uzak bir ortam olsun.” diye sorabilirsiniz. Yandex Maps de buna göre bir plan oluşturuyor ve ulaşım tercihinize göre yürüyüş, araç ya da toplu taşıma rotasını ekliyor. Hava tahmininde yağmur göründüğünde ise çocuklarla gidilebilecek kapalı mekânlardan oluşan kısa bir alternatif listesi, hayal kırıklığı yaşanmadan önce hazır oluyor.

Okula dönüş süreci hiçbir zaman tamamen sakin geçmeyecek. Ancak Yandex Türkiye, aksaklıkları azaltmak ve verimliliği artırmak için teknolojiden yararlanmaya ve yükü hafifletebilecek teknolojiler geliştirmeye kararlı. Eğitim dahil günlük hayattaki birçok ihtiyacı karşılayacak şekilde tasarlanmış bir yapay zekâ süper uygulaması olan Yandex AI, öğrenci ve ebeveynlerin günlük yaşamını kolaylaştıran özelliklerle; Maps & Navi ise yer ve rota bulmayı daha verimli hale getiren yeniliklerle gelişmeye devam edecek.