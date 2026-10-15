OKX TR’den 500 bin dolara kadar hesap koruması

Türkiye’nin önde gelen kripto para borsalarından OKX TR, Güvenlik Kalkanı adını verdiği hesap koruma programını gündeme taşıdı. Türkiye’de uygulanan banka mevduat güvence limitinin 4 ila 20 katına kadar koruma sağlayan program, üçüncü kişilerin kullanıcı hesabını ele geçirerek varlık transferi yaptığı durumlarda, gerekli güvenlik adımlarını tamamlamış kullanıcılara standart hesaplarda 100 bin dolara, VIP hesaplarda ise 500 bin dolara kadar geri ödeme olanağı tanıyor.

Banka mevduat güvence limitinin 20 katına kadar koruma

Kullanıcının hesabını yetkisiz bir üçüncü kişinin ele geçirip varlık transfer ettiği durumlar için tasarlanan OKX TR Güvenlik Kalkanı hesap koruma programı kapsamında; kimlik avı (phishing), zararlı yazılım ve truva atı saldırıları, uzaktan erişim ve SIM kart kopyalama (SIM-swap) gibi senaryolar değerlendiriliyor. Program, kimlik doğrulama adımlarını tamamlamış; hesap uygunluk kontrolü, cihaz güvenlik kontrolü, geçiş anahtarı (passkey) kurulumu, büyük tutarlı çekimler için ek doğrulama, web üzerinden çekim koruması ve çok faktörlü doğrulama (MFA) gibi güvenlik önlemlerini uygulayan kullanıcılar tarafından, abonelik ya da aktivasyon ücreti ödemeden tek adımda aktif edilebiliyor.

Yılın başından bu yana kripto piyasalarına yönelik saldırılarda 2,68 milyar dolar değerinde kripto varlık kaybı olduğunun bilindiğine dikkat çeken OKX TR Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çamır, “Her piyasa koşulunda kullanıcısına güven vermeye odaklanan OKX TR, Güvenlik Kalkanı programını kendi kaynaklarıyla sağlıyor. Türkiye’de bankalardaki bireysel hesaplar için devlet güvencesi, 2026 yılı itibarıyla kişi başına ve banka başına 1,2 milyon TL olarak uygulanıyor. OKX TR Güvenlik Kalkanı ise bu limitin standart kullanıcılar için yaklaşık 4 katına, VIP kullanıcılar için yaklaşık 20 katına kadar koruma sunuyor” açıklamasını yaptı.

“Gelişmiş güvenlik önlemlerini teşvik ediyor, sorumluluk alıyoruz”

OKX’in, kullanıcı varlıklarının birebir karşılıkla tutulduğunu gösteren rezerv kanıtı raporları konusunda da öncüler arasında yer aldığını dile getiren Mehmet Çamır, “OKX'in globalde Kasım 2022’de başlattığı ve aylık frekansta, otomatik bir biçimde yayımladığı rezerv kanıtı raporları, kripto varlık piyasalarındaki güven krizinin aşılmasına katkıda bulunuyor. OKX Shield (Güvenlik Kalkanı), OKX’in hem kendi finansal gücüne olan güveninin hem de kullanıcı güvenliği konusunda aldığı sorumluluğun en önemli göstergelerinden biri. OKX TR Güvenlik Kalkanı ile kullanıcılarımızdan hesaplarını en güçlü güvenlik ayarlarıyla korumalarını istiyor, bu adımları atan kullanıcılarımızın arkasında da kendi kaynaklarımızla duruyoruz. Zira OKX TR olarak, kalıcı olmanın yolunun güven kazanmanın ötesinde, o güveni her gün, her piyasa koşulunda korumaktan geçtiğine inanıyoruz” diye konuştu.

“OKX TR, küresel gücün Türkiye’deki kalıcı temsilcisi”

OKX, 6 Ekim’de dünyanın en değerli ikinci stabil kripto varlığı USDC’nin geliştiricisi Circle, Ripple, Standard Chartered’ın yatırım kolu SC Ventures ve Qube Research & Technologies’den 25 milyar dolar değerleme üzerinden stratejik yatırım aldığını duyurdu. New York Menkul Kıymetler Borsası’nın çatı şirketi Intercontinental Exchange’in (ICE) mart ayında yaklaşık 200 milyon dolarla öncülük ettiği turun devamı niteliğindeki bu yatırımla OKX, 7 ay içinde dünyanın önde gelen geleneksel finans kuruluşlarını ve kripto altyapısının kilit şirketlerini ortaklık yapısına dahil etmiş oldu.

Yatırımcıları arasına dünyanın en büyük bankalarından Standard Chartered ile Ripple ve Circle gibi kriptonun lider şirketlerini eklediklerini söyleyen OKX TR Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çamır, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “OKX’in farkını, dünyanın önde gelen şirketleri de görüyor. Bu küresel gücün Türkiye’deki kalıcı temsilcisi olarak konumlanıyoruz. OKX TR olarak biz de kendi alanında ülkemize en çok yatırım yapan, Türkiye'ye doğrudan yabancı yatırım getiren şirketlerden biriyiz. Hem ülkemiz hem de ülkemizdeki kripto yatırımcıları için yapılması gerekenleri yapıyor, küresel finansal gücümüzle Türkiye’de de kripto topluluğuna güvenle işlem yapabilecekleri bir platform sunuyoruz.”