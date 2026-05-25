Okyanus tabanında siber savaş: Denizaltı kabloları küresel güç dengelerini nasıl değiştiriyor?

Küresel dijital ekosistemde veri akışının uydular vasıtasıyla havadan sağlandığına yönelik yaygın inanışın aksine, modern dünyanın tüm bilgi ve iletişim omurgası okyanus tabanlarına serilmiş büyük kablo hatlarına bağımlı olarak işliyor. Yapay zeka modellerinin veri işleme ihtiyacı ve bulut bilişim altyapılarının büyümesi, bu görünmez ağların kapasitesini stratejik bir sınır noktasına getiriyor. Geçmişte bu maliyetli hatları sadece devlet destekli ulusal telekomünikasyon şirketleri döşerken, bugün Google, Meta, Microsoft ve Amazon gibi küresel teknoloji devleri okyanusları kendi özel kablo ağlarıyla kontrol altına alarak dijital altyapıyı tamamen tekelleştiriyor

Silikon Vadisi okyanus tabanında kendi egemenlik alanını kuruyor

Teknoloji devlerinin kendi finansmanlarıyla okyanus altına binlerce kilometrelik fiber hatlar sermesi, küresel ticaretin ve verinin kontrolünü kamusal alandan çıkarıp özel şirketlerin tekeline bırakıyor. Bu devasa yatırımlar sayesinde kıtalararası veri iletim hızında mutlak bir üstünlük elde eden şirketler, bulut tabanlı yazılımlarını ve yapay zeka servislerini rakiplerinin erişemeyeceği bir hızla çalıştırabiliyor. Ancak bu durum, bağımsız devletlerin siber güvenlik ve veri gizliliği üzerindeki denetim gücünü zayıflatırken, uluslararası finans hatlarının ve stratejik bilgi akışının tamamen Amerikan menşeli birkaç yönetim kurulunun insiyatifine geçmesi riskini doğuruyor.

Kritik rotalardaki sabotaj tehditleri ve siber casusluk operasyonları

Denizaltı kablolarının coğrafi olarak geçtiği dar geçitler ve stratejik su yolları, süper güçlerin askeri ve istihbarat stratejilerinde birinci öncelikli hedef haline geliyor. Kızıldeniz, Malakka Boğazı, Cebelitarık ve Akdeniz gibi kritik deniz yataklarından geçen hatlar, özel donanımlı askeri denizaltılar tarafından fiziki olarak dinlenerek veri hırsızlığı operasyonlarına maruz kalıyor. Siyasi kriz veya bölgesel çatışma anlarında bu kablolara yönelik gerçekleştirilecek planlı sabotajlar ve fiziki kesintiler, koca bir kıtanın internet erişimini tek bir hamleyle koparma ve dünya genelinde milyarlarca dolarlık borsa ticaretini saniyeler içinde kilitleme potansiyeli barındırıyor.

Coğrafi konumun siber güç dengesindeki hayati önemi

Bir kablonun kıtaya ayak bastığı kara noktaları ve karasularından geçtiği ülkeler, siber egemenlik yasalarının uygulanmasında belirleyici bir hukuki güç kazanıyor. Üç kıtanın kesişim noktasında yer alan Akdeniz havzasındaki jeopolitik konum, doğu ile batı arasındaki veri trafiğinin rotasını belirlemede kritik bir lojistik üs işlevi görüyor. Sınırlarından geçen bu uluslararası veri hatları üzerinde tam denetim ve siber gözetim mekanizmaları kurabilen ülkeler, küresel bilgi ağında stratejik birer oyuncuya dönüşüyor. Önümüzdeki süreçte sürdürülebilir bir dijital güvenlik için sadece yazılımsal siber savunmanın yeterli olmayacağı, okyanus altındaki fiziki hatların ve veri rotalarının korunmasının milli güvenlik doktrinlerinin merkezinde yer alacağı açıkça görülüyor.