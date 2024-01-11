Open AI'dan kişiye özel ChatGPT mağazası

OpenAI Çarşamba günü , ChatGPT sohbet robotu teknolojisine dayanan özel amaçlı yapay zeka sohbet robotları için bir uygulama mağazası olan GPT Mağazasını açtı .

Şirket tarafından yapılan açıklamada, "GPT Mağazası, aradığınızı bulmanızı veya istediğinizi bile bilmediğiniz şeyleri keşfetmenizi kolaylaştıracak şekilde GPT'leri tanıtmak ve kategorilere ayırmak için tasarlanmıştır" denildi.

OpenAI'nin aylık 20 ABD doları tutarındaki ChatGPT Plus aboneliğine abone olan herkes GPT'leri çalıştırabiliyor.

İçinde ChatGPT chatbotunun da bulunduğu GPT Mağazası, kullanıcılara kendi GPT modellerini oluşturma olanağı tanıyor.

Şu anda mevcut olan diğer GPT örnekleri arasında bir fitness eğitmeni, çamaşır yıkama arkadaşı yıkama etiketi kod çözücüsü, müzik teorisi eğitmeni, boyama kitabı resim oluşturucusu, haiku yazarı ve veteriner tavsiyesi için Pearl for Pets yer alıyor.

ChatGPT, şirketin GPT-3 ve GPT-4 geniş dil modellerini temel alan bir sohbet robotu.

GPT'ler, ChatGPT'nin belirli bir amaç için tasarlanmış ve kendi ekstra bilgileriyle zenginleştirilmiş özel sürümleri.

Lansman sırasında GPT Mağazası, tanıtılan dört GPT'yi, en çok tercih edilen altı GPT'yi ve Dall-E grafikleri, yazma, üretkenlik, araştırma, programlama, eğitim ve yaşam tarzı kategorilerini içeriyor.

Başarılı olması durumunda GPT Mağazası, yapay zeka teknolojisini daha ulaşılabilir, kullanışlı ve karlı hale getirecek ve tüketicilerin değer verdiği bir şirket olarak OpenAI'nin bu alandaki liderliğini pekiştirecek.

GPT Mağazası, Apple'ın iPhone uygulamaları için App Store'da yer alıyor.