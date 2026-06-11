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OpenAI, büyük fiyat indirimlerini değerlendiriyor

OpenAI'ın, rakibi Anthropic'ten müşteri kazanmak amacıyla kullanıcılardan aldığı ücretlerde büyük indirimler yapmayı değerlendirdiği bildirildi.

Haber Merkezi
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OpenAI, büyük fiyat indirimlerini değerlendiriyor
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Wall Street Journal'ın konuya yakın kişilere dayandırdığı haberine göre şirket, yapay zeka maliyetlerini ölçmekte kullanılan temel birim olan token fiyatlarını düşürebilir.

Haberde, görüşmelerin hâlâ değişkenlik gösterdiği belirtildi. OpenAI'ın, yapay zeka şirketlerinin ürünleri için faturalandırmada kullandığı ölçü birimi olan tokenlar için aldığı ücretlerde önemli kesintileri değerlendirdiği aktarıldı.

Söz konusu adımın, şirketin Anthropic'ten beklediği benzer fiyat indirimlerine hazırlık kapsamında gündeme geldiği ifade edildi.

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