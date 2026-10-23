OpenAI, değerleme hedefini 1,25 trilyon dolara düşürdü

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Deniz GÜLDAĞ

Dünya teknoloji ve iş medyasında dolaşan haberlere göre, ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI, şirketin değerlemesini 1,25 trilyon dolara çıkaracak anlaşmada son aşamaya geldi.

Konuya yakın kaynakların verdiği bilgilere göre yeni hedef, OpenAI’ın mevcut 852 milyar dolarlık değerlemesine kıyasla yaklaşık yüzde 50’lik artışa işaret ediyor.

Ancak bu rakam, şirketin ay başında yatırımcılara sunduğu değerleme hedefinin altında kalıyor.