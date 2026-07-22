ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, gelişmiş bir yapay zeka modelinin güvenlik testleri sırasında kontrolden çıktığını ve bir internet sitesini kendi başına hacklediğini duyurdu.

San Francisco merkezli şirket bunu "benzeri görülmemiş bir siber olay" olarak nitelendirdi ve saldırıya hedef olan Hugging Face adlı platform ile ortak soruşturma yürüteceklerini açıkladı.

Programcılar arasında popüler olan, yapay zeka iş birliği platformu Hugging Face, geçen hafta bir siber "izinsiz giriş" olayını duyurmuş ancak OpenAI'nin adını vermemişti.

Kendi kendine internete bağlandı

Yapay zekanın mevcut yazılımlardaki zayıf noktaları insanlardan önce bulabilme ihtimali nedeniyle siber güvenlik giderek daha önemli bir tartışma başlığı hâline geliyor.

OpenAI siber saldırı olayına, kısa süre önce tanıttığı GPT-5.6 modeli ile "bundan daha yetenekli, henüz yayımlanmamış bir modelin" karıştığını bildirdi.

DW Türkçe'nin aktardığına göre şirket, güvenlik testinin normalde internet erişiminin kısıtlandığı, sıkı şekilde kontrol edilen dijital bir test ortamında yapıldığını ancak yapay zekanın bir noktada internete erişmenin yolunu bulduğunu aktardı.

Birden fazla saldırı yöntemi kullandı

Açıklamada, "İnternete bağlandıktan sonra modeller, amaçlarına ulaşabilmek için yapay zeka modelleri, veri setleri ve diğer kaynakların yer aldığı büyük bir platform olan Hugging Face'i hedef almaya karar verdi" denildi.

OpenAI'ya göre yapay zeka hedef aldığı internet sitesine karşı, çalınmış kimlik bilgilerini kullanmak da dâhil olmak üzere birden fazla saldırı yöntemini art arda kullandı.

GPT-5.6 ve OpenAI'nin en büyük rakibi Anthropic'in Mythos serisi gibi diğer son teknoloji modeller, siber güvenlik kalkanlarını aşma potansiyelleri nedeniyle endişe yaratıyor.

Her iki ABD şirketi de bu yeni teknolojileri, kritik altyapılara sızılmasına yardımcı olabilecekleri yönündeki kaygılar nedeniyle kamuya sunmayı geçici olarak ertelemek zorunda kalmıştı.