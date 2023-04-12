OpenAI, hatasını bulana 20 bin dolar verecek
OpenAI yaptığı açıklamada, yapay zeka sistemlerindeki güvenlik açıklarını bildiren kullanıcılara 20 bin dolara kadar ödül vereceğini bildirdi.
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Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, Salı günü OpenAI Bug Bounty isimli programını devreye aldığını duyurdu.
Şirket söz konusu program ile birlikte, kullanıcılardan, uygulamadaki hataları bildirmelerini isteyecek.
Bulunan hataların önemine göre para ödülü vereceğini açıklayan OpenAI, ödüllerin güvenlik açığı başına 200 dolardan başlayacağını duyurdu.
Program, OpenAI sistemleri tarafından üretilen yanlış veya kötü amaçlı içerikleri kapsamayacak.