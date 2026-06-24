OpenAI ile Broadcom'dan ortak yapay zeka çipi: Jalapeno

OpenAI'dan yapılan açıklamada, "Jalapeno" adı verilen çipin sektör genelindeki mevcut ve gelecekteki büyük dil modelleri için sıfırdan tasarlandığı belirtildi.

Çipin tasarımdan üretime hazır hale gelme sürecinin OpenAI modellerinin de yardımıyla yalnızca 9 ay sürdüğü aktarılan açıklamada, ilk testlerin birinci nesil hızlandırıcının watt başına performansının mevcut en gelişmiş çözümlerden önemli ölçüde daha iyi olacağını gösterdiği kaydedildi.

Açıklamada, Jalapeno'nun gelişmiş yapay zekayı daha hızlı, daha güvenilir ve daha fazla insan için erişilebilir hale getirmeyi amaçlayan ve 2026'da veri merkezlerinde devreye alınması planlanan çok nesilli bir bilgi işlem platformunun ilk adımı olduğu vurgulandı.

Şirketin açıklamasında, söz konusu çipin OpenAI'nin modellerinin yanı sıra bu modelleri çalıştıran altyapı teknolojilerini de kendi bünyesinde geliştirme stratejisinin önemli bir parçasını oluşturduğu belirtildi.