OpenAI: Yapay zekada lider Anthropic değil biziz

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Deniz Güldağ

OpenAI, “dünyanın en zeki yapay zeka modeli” olarak tanımladığı 'GPT-6 Astra' modelini piyasaya sürdü. 852 milyar dolar değerlemeye ulaşan şirket, yeni modeliyle son dönemde teknik liderliği Anthropic’e kaptırdığı algısını da tersine çevirmeyi hedefliyor.

OpenAI, Astra’nın özellikle yazılım mühendisliği, bilim ve siber güvenlik alanlarında sektör lideri olduğunu açıkladı.

Siber güvenlik, son haftalarda art arda yaşanan yüksek profilli siber saldırıların ardından yapay zeka şirketleri için giderek daha kritik bir rekabet alanına dönüştü.

Beş yıl önce bir grup eski OpenAI yöneticisi ve araştırmacısı tarafından kurulan Anthropic, son dönemde özellikle kodlama ve kurumsal yapay zeka alanlarında OpenAI’nin en güçlü rakibi haline gelmişti.

OpenAI Başkanı Greg Brockman, Astra’nın “yapay zekanın yeteneklerinde nesilsel bir sıçramayı” temsil ettiğini söyledi. Brockman ayrıca modelin, farklı bilişsel görevlerde insan yeteneklerini aşan sistemleri ifade eden 'yapay genel zeka' (AGI) olarak tanımlanabileceğini belirtti.