OpenAI'dan Apple'a şok suçlama: Gizli bilgiler sızdırıldı

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Çarşamba günü mahkemeye sunulan dosyaya göre, daha önce Apple'da çalışan ve altı ay boyunca OpenAI bünyesinde görev yapan kişi, daha sonra yeniden Apple'a döndü.

OpenAI, eski çalışanın Apple'a geçmeden önce kişisel hesaplarına 100'den fazla son derece gizli dosya indirdiğini ileri sürdü. İddiaya konu belgeler arasında henüz piyasaya sürülmemiş yapay zeka cihazlarına ilişkin ayrıntılı görsellerin yanı sıra gizli mühendislik ve üretim verilerinin de bulunduğu belirtildi.

Şirket, son dosyanın çalışanın OpenAI'daki son iş günü olan haziran ayında gönderildiğini iddia etti.

Apple yöneticilerine ürün planları hakkında sunum yaptığı iddiası

OpenAI'ın mahkeme dosyasında yer alan iddialara göre eski çalışan, Apple'ın Asya'daki operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı da dahil olmak üzere üst düzey yöneticilere şirketin ürün planlarını içeren bir sunum yaptı.

OpenAI, söz konusu sunumun aylar önce gerçekleştirildiğini öne sürerek Apple'ın yapay zeka destekli ürünler alanındaki yeni girişimlerinin bu bilgilerle bağlantılı olabileceğini savundu.

Ancak iddialar henüz mahkeme tarafından doğrulanmış değil.

Apple: İddiaları destekleyen kanıt yok

Apple, OpenAI'ın suçlamalarına karşı çıkarak iddiaları destekleyecek herhangi bir kanıt bulamadığını bildirdi.

Şirket, yeni çalışanların önceki işverenlerine ait gizli bilgileri kullanmasını önlemek amacıyla katı politikalara sahip olduğunu vurguladı. Sistemlerinde OpenAI'a ait herhangi bir bilgi bulunduğunun tespit edilmesi halinde sorunun giderilmesi için şirketle birlikte çalışmaya hazır olduğunu da açıkladı.

Apple ayrıca OpenAI'ı, devam eden davanın temelindeki iddialardan dikkatleri uzaklaştırmaya çalışmakla suçladı.

İki şirket arasındaki ticari sır davası büyüyor

Karşılıklı suçlamalar, Apple'ın temmuz ayında OpenAI'a karşı açtığı davanın devamı niteliğinde. Apple, yapay zeka şirketinin kendi cihazlarını geliştirmek amacıyla ticari sırlarını ele geçirdiğini öne sürmüştü.

Apple'ın ilk başvurusunda, OpenAI'da çalışmaya başlayan eski çalışanların gizli dosyaları indirdiği ve iş başvurusu yapan adayların OpenAI mülakatlarına Apple'a ait parçalar getirmeye teşvik edildiği iddia edilmişti.

OpenAI ise suçlamaları reddederek Apple'ın çalındığı öne sürülen herhangi bir ticari sırrı ortaya koyamadığını savunmuş ve davanın reddini talep etmişti.

Yapay zeka destekli cihaz yarışında rekabet kızışıyor

İki şirket arasındaki hukuki mücadele, yapay zeka destekli yeni nesil cihazlar için rekabetin hızlandığı bir dönemde yaşanıyor.

Apple, bu hafta Siri'nin yenilenmiş bir sürümüyle birlikte HomeView adlı ürününü duyurdu. Şirketin akıllı ev pazarındaki yeni girişimi, yapay zeka stratejisinin önemli parçalarından biri olarak değerlendiriliyor.

OpenAI'ın ise küçük boyutlu, ekransız bir akıllı hoparlör olduğu bildirilen yapay zeka destekli bir cihaz üzerinde çalıştığı biliniyor. Şirket, geçen yıl ürün tasarım çalışmalarını yönetmesi için Apple'ın eski tasarım yöneticisi Jony Ive ve onun şirketi io ile anlaşmıştı.

OpenAI, Apple'ın eski çalışanlarından 400'den fazlasını işe aldı

Silikon Vadisi'nde mühendislerin ve araştırmacıların şirketler arasında geçiş yapması yaygın olsa da fikri mülkiyetin korunması, teknoloji devleri arasındaki rekabetin önemli başlıklarından biri haline geldi.

Apple, mahkeme dosyasında OpenAI'ın kendi eski çalışanlarından 400'den fazlasını işe aldığına da dikkat çekti.