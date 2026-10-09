OpenAI’dan matematikte tarihi adım: Yapay zekânın 377 sonucu yayımlandı

ABD merkezli yapay zekâ şirketi OpenAI, matematik alanında yürüttüğü çalışmalar kapsamında elde edilen 377 yeni sonuca ilişkin araştırma materyallerini yayımladı. 6 Ekim’de duyurulan çalışma; cebir, sayı teorisi, teorik bilgisayar bilimi, matematiksel mantık ve topoloji gibi farklı disiplinleri kapsıyor. Sonuçlar, şirketin henüz kamuya açıklamadığı ileri düzey bir yapay zekâ modeli tarafından üretildi.

OpenAI’ın paylaşımı, yapay zekânın karmaşık matematiksel problemlerdeki yeteneklerini ortaya koyarken bilimsel sonuçların incelenmesi ve doğrulanması sürecini de gündeme taşıdı.

Her bir sonuç ortalama 3 saatlik işlem gücü kullandı

OpenAI’ın açıklamasına göre, yayımlanan sonuçların her biri için ortalama yaklaşık üç saatlik ChatGPT Pro düşünme kapasitesine eşdeğer hesaplama kaynağı kullanıldı. Şirket, araştırmaların daha ayrıntılı incelenebilmesi amacıyla çalışmalarını GitHub üzerinden erişime açtı. Paylaşılan materyaller arasında matematiksel ispatlar, makalelerin güncellenmesine yönelik yöntemler ve araştırma sonuçlarına atıf yapılmasını kolaylaştıran bilgiler bulunuyor. OpenAI ayrıca, modelin sonuca nasıl ulaştığını açıklamaya yardımcı olmak amacıyla 10 matematiksel çalışma için akıl yürütme özetleri yayımladı.

İspatlar Lean diliyle kontrol ediliyor

Çalışmanın dikkat çeken unsurlarından biri, matematiksel ispatların bilgisayar destekli olarak kontrol edilmesine yönelik kullanılan Lean programlama dili oldu.

Lean, matematiksel ispatların biçimsel olarak ifade edilmesini ve mantıksal adımlarının bilgisayar tarafından denetlenmesini sağlıyor. OpenAI, yayımladığı sonuçların önemli bir bölümü için bu tür biçimsel ispat materyallerini de paylaştı. Şirket, yeni biçimsel ispatlar tamamlandıkça bunların ilgili veri havuzuna ekleneceğini bildirdi. Böylece araştırmacıların sonuçları incelemesi ve çalışmalar üzerinde ilerlemesi amaçlanıyor.

Bilim dünyasıyla iş birliği yapılacak

OpenAI, yapay zekâ tarafından üretilen matematiksel sonuçların bilim dünyasında daha sağlıklı değerlendirilebilmesi için bağımsız bir danışma grubuyla görüşmeler yürüttüğünü açıkladı. Şirket, matematik alanındaki önemli sonuçların daha iyi anlaşılmasını desteklemek amacıyla atölye çalışmaları, konferanslar ve özel programlar için finansman sağlamayı planlıyor. OpenAI ayrıca, ileri düzey yapay zekâ modellerinin matematik ve diğer bilim dallarındaki performansını değerlendirmeyi sürdüreceğini belirtti. Şirket, gelecekteki bilimsel paylaşımların niteliğini geliştirmek için araştırmacılardan gelecek geri bildirimleri de dikkate alacağını kaydetti.