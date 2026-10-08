OpenAI’ın geliri beklentilerin çok altında kaldı
OpenAI’ın yıllık gelirinin, yatırımcılarla paylaşılan finansal belgelere göre daha önce tahmin edilen 70 milyar dolar seviyesinin yaklaşık 20 milyar dolar altında kaldığı ortaya çıktı. Aradaki büyük farkın, yapay zeka talebindeki büyümeye yönelik iyimserliği azaltabileceği değerlendiriliyor.
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DENiZ GÜLDAĞ
Open AI, yatırımcılara eylül sonu itibarıyla yıllık gelirinin 50 milyar dolara yaklaştığını bildirdi. Bu rakam, geçen ayın sonlarında yatırımcılara sunulan bilgilere dayandırılarak çeşitli medya kuruluşlarında yer alan 70 milyar dolarlık tahminin oldukça altında kaldı.
OpenAI şimdilik konuya ilişkin yorumda bulunmadı.