OpenAI'in yeni CEO'da karar kılarken, Sam Altman Microsoft'a geçiyor

Open AI Yönetim Kurulu cuma günü Sam Altman’ı güven sorunu nedeniyle görevden almıştı ve OpenAI'nin baş teknoloji sorumlusu Mira Murati'yi geçici CEO olarak atamıştı. Ancak bugün itibarıyla Emmett Shear’in şirketin son patronu olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Sam Altman’ın şirket çalışanları ve yatırımcılardan gelen tepkiler üzerine geri dönebileceği yönünde spekülasyonlar vardı. Fakat pazar akşamı, The New York Times tarafından görülen bir iç yazışmaya göre OpenAI Yönetim Kurulu "OpenAI'nin misyonunu ilerletmek ve savunmak için tek yol olarak kararının arkasında durduğunu" söyledi.

Microsoft CEO'su Satya Nadella, bugün X platformundan yaptığı açıklamayla Sam Altman ve cuma günü istifa eden OpenAI’ın kurucu ortaklarından Greg Brockman'ın "yeni bir gelişmiş yapay zeka araştırma ekibine" liderlik etmek üzere Microsoft'a katılacağını duyurdu.

Nadella ayrıca Shear'ın OpenAI'nin CEO'su olarak atanmasını da onaylamış görünerek şunları yazdı: "Emmett Shear ve OAI'nin yeni liderlik ekibini tanımak ve onlarla birlikte çalışmak için sabırsızlanıyoruz."

Shear, video yayın hizmeti Twitch'in eski patronu ve kurucu ortağıydı. OpenAI çalışanlarına gönderilen notta, Shear'ın "OpenAI'yi ileriye götürecek eşsiz bir beceri, uzmanlık ve ilişkiler karışımına" sahip olduğu belirtildi.