Organik güneş pilinde dünya rekoru

Hong Kong Politeknik Üniversitesi'nin, bugüne kadar pratik uygulamalarda yaygın şekilde kullanılamayacak kadar verimsiz ve maliyetli olan organik güneş pilleri (OGP'ler) üzerine iki yıl süren araştırmalarının ardından bu buluş gerçekleşti.

Araştırma ekibi, OGP'lerin sağlamlığını artırmak için yeni bir teknik icat ederek güç dönüştürmede yüzde 19,3 verimlilik elde etti.

Hong Kong Politeknik Üniversitesi'nde enerji dönüşüm teknolojisi profesörü olan Li Gang, "Yeni bulgu OGP araştırmalarını heyecan verici bir alan haline getirecek ve bu da taşınabilir elektronik aletler ve binaya yerleştirilebilen fotovoltaik sistemler gibi uygulamalarda muazzam fırsatlar yaratacak" diyor.

"OGP'ler üzerine son 20 yıldır yürüttüğüm uzun soluklu araştırmalar açısından çok cesaret verici bir sonuç bu. OGP'de şimdiden daha iyi verimlilik elde ettik ve daha sonra bu, güneş enerjisi uygulamalarının hızlanmasına katkı sağlayacak."

Profesör Li ve ekibi, yeni tekniklerinin kullanılmasıyla artık yüzde 20'nin üzerinde verimlilik oranına ulaşılabileceğine inanıyor.

Araştırma, Nature Communications adlı bilimsel dergide yayımlanan "19.3% Binary Organic Solar Cell and Low Non-Radiative Recombination Enabled by Non-Monotonic Intermediate State Transition" (Yüzde 19,3 Çift Katmanlı Organik Güneş Pili ve Tekdüze Olmayan Ara Durum Geçişiyle Sağlanan Düşük Seviyede Radyatif Olmayan Rekombinasyon) başlıklı çalışmada ayrıntılı şekilde anlatılıyor.

Yüzde 19,3'lük verimlilik rekoru, diğer güneş pili teknolojilerinden hâlâ çok uzakta. Araştırmacılar geçen yıl "mucize malzeme" diye adlandırılan perovskitin kullanıldığı iki taraflı bir tasarımla yüzde 30 bariyerini aşmıştı.

OGP'ler ince katmanlı, yarı iletken organik malzemelerden oluştuğundan, geleneksel silikon bazlı güneş panellerinden daha hafif ve esnek.

Burada kullanılan malzemeler daha çevre dostu ve silikon güneş pillerinden bin kat daha ince, bu da çok daha ucuz olma potansiyeli taşıdıkları anlamına geliyor. Ayrıca yarı şeffaf olduklarından OGP'ler sadece yapı malzemelerinde değil, pencerelerde de kullanılabilir.

Güneş teknolojisini karartma perdelerine entegre eden Londra merkezli Filia gibi pek çok girişim, güneş enerjisi elde edebilecek yeni uygulamalar üzerinde çalışıyor.

Kaliforniya merkezli Ubiquitous Energy, güneş ışığını elektriğe dönüştürebilen pencereler geliştirerek gökdelenleri "dikey güneş tarlalarına" çevirme hedefine doğru ilerlemek adına geçen yıl 30 milyon dolardan fazla para toplamıştı. Firma, daha fazla araştırma ve geliştirmenin ardından gelecek yılın bir noktasında üretime başlamayı hedefliyor.