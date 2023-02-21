Oyun sektöründe daralma beklentileri

Video oyun sektöründe son iki yılda, pandemi kaynaklı olarak büyüme gerçekleşmişti. Ancak normalleşme süreci ile birlikte son dönemde sektörde yavaşlamalar kaydedildi. Oyun veri şirketi Newzoo'ya göre, video oyunlarına yapılan toplam harcama 2022'de yüzde 4,3 düşerek 184,4 milyar dolara geriledi. Financial Times’ın haberine göre, oyun sektörünün önemli şirketlerinden alınan sonuçlar, gerilemenin bu yıl da devam edebileceğine dair korkuları körükledi.

Hem Electronic Arts hem de Take-Two Interactive Software, son dönemde bilançolarında Wall Street beklentilerinin altında sonuçlar bildirdi. Call of Duty oyununun yapımcısı Activision Blizzard'ın tüm yıl satışları ve karı düştü. Activision'ı satın almak için yasal onay almayı bekleyen Microsoft, Xbox’ın içerik ve hizmetler bölümündeki gelirin son çeyrekte yüzde 12 düştüğünü bildirdi.

Bu sonuçlar video oyun şirketlerinin piyasa değerlerinde kayıplara yol açtı. Öte yandan, EA, Take-Two ve Activision için ileriye dönük kazanç tahminleri de beş yıllık ortalamalarının altında seyrediyor.Çocukların kendi oyunlarını ve sanal dünyalarını kurmalarına olanak tanıyan son derece popüler oyun platformunun arkasındaki şirket Roblox bile bu eğilimden etkilendi. Şirketin hisseleri 20 ay öncesine göre 50 katına göre yalnızca 12 kat gelir artışı üzerinden görüyor.

FT’ye göre, oyun sektörü içinde bir topluluk oluşturmaya odaklanan oyun yayıncıları, kazançları gişe rekorları kıran bir veya iki oyuna bağlı olanlardan daha iyi bir seçim olmaya devam ediyor. Kimi analistlere göre oyun motoru aynı zamanda bir sosyal ağ işlevi de gören Roblox, bu amaca uyuyor.