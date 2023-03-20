Passion Punch’ın değerlemesi 39 milyon dolara ulaştı

Passion Punch, üç yıllık faaliyeti boyunca 200 milyonun üzerinde mobil oyuncuya ulaştı. Passion Punch, web3 dönüşümüyle birlikte çıktığı yatırım turunda 4 milyon dolar tohum yatırım aldı. Colendi liderliğindeki yatırım turuna, Turkcell Yeni Teknolojiler GSYF ve Re-Pie Portföy eşlik etti. Tur sonunda, şirketin değerlemesi 39 milyon dolar oldu.

Passion Punch Kurucu Ortağı ve CEO’su Vugar Hasani, “Blokzincir teknolojisi sayesinde, oyunların komünitelerinin sahiplenici yaklaşımını; onların hak ettikleri şekilde ödüllendirebiliyor olması gerçeğine seyirci kalamazdık. ‘O muhteşem değişim gerçekleşirken biz de oradaydık’ diyebileceğimiz bir gelecek ümidiyle bugün vizyonumuzu tamamen web3 oyunlara kaydırıyoruz” dedi.

Passion Punch Kurucu Ortağı ve CBSO’su Burak Ökmen ise Passion Punch’ın mobil oyun sektöründeki tecrübesini kullanarak F2P (free to play) ve web3 dünyasını bir araya getiren, sürdürülebilir ekonomilere sahip, eğlenceli ve kullanıcı dostu ürünlerle; henüz rekabetin üst seviyelere ulaşmadığı bu piyasaya öncülük etmeyi hedeflediklerini belirtti. Ökmen sözlerine şöyle devam etti: “Oluşumuna birlikte şahitlik ettiğimiz web3 oyun sektöründe dünyada benzeri olmayan modeller kullanarak ilkleri başarma konusunda inançlıyız.”