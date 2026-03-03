Pentagon hamlesi sonrası zirve değişti: Claude, ChatGPT’yi tahtından indirdi

Dünyanın önde gelen yapay zeka şirketleri, aldıkları kararlar ve yaptıkları anlaşmalarla gündeme gelmeyi sürdürüyor.

OpenAI geçen hafta yapay zeka modellerinin bakanlığın ağına entegre edilmesine yönelik Pentagon'la anlaşmaya vardı. Bu anlaşma sonrası şirket eleştirilerin odağı haline geldi.

Başta ABD olmak üzere birçok ülkeden aralarında ünlü isimlerin de olduğu çok sayıda kullanıcı OpenAI'ın yaptığı anlaşmaya tepki göstererek, şirketin modeli ChatGPT'yi boykot etme çağrısı yaptı.

OpenAI'ın kabul ettiği anlaşmayı bir diğer yapay zeka devi Anthropic'in reddetmesi nedeniyle OpenAI'ı boykot eden kullanıcılar Anthropic'in yapay zeka modeli Claude'ye geçiş yapma başladı.

ChatGPT'yi zirveden indirdi

ABD'de en fazla indirilen uygulamalar listesinde (App Store) 12 Şubat'ta 7'nci sırada olan Claude, gelişmelerin etkisiyle listede hızla yükselerek zirveye yerleşti.

Uzun zamandır zirvede yer alan ChatGPT, bu gelişmeler sonrası Claude'ın ardından ikinci sıraya geriledi.

Pentagon'la yapılan anlaşmaya tepki ABD ile sınırlı kalmadı. Farklı ülkelerden çok sayıda sosyal medya kullanıcısı duruma tepki gösterdi.

Tepkiler sonrası Claude, Almanya'da ve Fransa'da da en fazla indirilen uygulama oldu. Benzer şekilde uygulama listelerde Birleşik Krallık'ta 4'üncü, Türkiye'de 7'nci, Güney Kore'de de 8'inci sıraya yükseldi.

Claude olan ilgiyi avantaja çevirmek isteyen platform, ChatGPT gibi farklı platformlardan gelecek kullanıcıların verilerini de beraberinde getirebileceğini duyurdu.

Diğer platformdaki verilerin nasıl kendi sistemlerine aktarılacağına dair bir rehber hazırlayan Claude, kullanıcıların eski verilerini etkili bir şekilde kullanmalarına yönelik "prompt (komut)" tavsiyesinde de bulundu.

Bu özellik arama motoru aramalarına da yansıdı. ABD'de son 24 saatte "Claude bellek içe aktarma" şeklinde yapılan Google aramalarında yüzde 120 artış yaşandı.

Platform, diğer platformlardan veri aktarma özelliği sunsa da kullanıcılara "Bellek içe aktarma özelliği deneyseldir ve geliştirme aşamasındadır. Bu aşamada Claude, içe aktarılan bellekleri her zaman başarıyla entegre edemeyebilir" uyarısında bulundu