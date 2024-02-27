PlayStation oyun fiyatlarına zam geldi: İşte yeni fiyatlar
PlayStation oyun fiyatlarında fiyat artışına gidildi. Oyun fiyatlarına en son bir ay önce zam yansıtılmıştı.
PlayStation oyun fiyatlarında The Witcher 3, Red Dead Redemption 2 ve daha birçok AAA oyuna PlayStation mağazasında zam geldiği bildirildi.
Oyun fiyatlarına yansıtılan zammın en düşük yüzde 30 olarak belirlendiği görüldü. Shiftdelete'nin aktardığına göre, Bilkom ve Sony’den henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
İşte bazı oyunların güncel fiyatları:
The Last of Us Part 1: 2.249 TL
The Witcher 3 Complete Edition: 999 TL
Elden Ring: 1.499 TL
Red Dead Redemption 2: 1.629 TL
Cyberpunk 2077: 1.999 TL
Dark Souls 3: 1.879 TL
Mortal Kombat 1: 1.879 TL
Assassin’s Creed Mirage: 1.249 TL
Hogwarts Legacy: 2.249 TL
Final Fantasy XVI: 1.999 TL
Baldur’s Gate 3: 1.749 TL