PlayStation'ın Türkiye'deki yeni distribütörü belli oldu

Sony, Playstation başta olmak üzere birçok ürün grubunda Türkiye’den çekileceğini duyurmuştu. Söz konusu gelişme sonrası Sony'nin Playstation markası için Türkiye'de Bilkom ile anlaştığı bildirildi.

Yapılan resmi açıklamaya göre Playstation markası artık Bilkom'un Türkiye geneline yayılmış satış ağı üzerinden pazara sunulacak. Bu konuda Bilkom, PlayStation'ın dağıtım, lojistik ve satış sonrası operasyonlarını üstlenirken, pazarlama, kanal geliştirme, iş geliştirme, tüketici deneyimi yönetimi ve müşteri odaklı hizmetler alanlarında da marka adına çalışacak.

"Şimdi oyun zamanı"

1984 yılında Komili Grubu bünyesinde kurulan Bilkom, 2000 yılında Koç Bilgi Grubunun çatısı altına girdi. Bu bağlamda köklü bir şirket ve günümüzde pek çok teknoloji şirketinin distribütörü konumunda. Bunlar arasında Apple, Huawei, TCL, DJI, Razer ve Logitech gibi dev markalar bulunuyor. Bilkom Genel Müdürü Fikret Ballıkaya'nın yaptığı açıklama ise şu şekilde:

''Sony Interactive Entertainment ile imza attığımız bu güçlü iş birliğiyle, Sony Playstation ürünleri artık Bilkom güvencesiyle tüm oyun severler ile buluşacak. Türkiye genelindeki yaygın ve online satış kanallarımız ile ürünleri erişilebilir ve ulaşılabilir kılarken, aynı zamanda yetkin servis ve destek ağımız ile tüketici deneyimini en üst seviyede tutmak önceliklerimiz arasında. Tüm Playstation severlere hayırlı olsun. Şimdi oyun zamanı.''