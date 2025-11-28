PS Plus indirimleri ne zaman bitecek? PS Plus Deluxe, Extra, Essential kaç TL oldu? soruları PlayStation oyuncuları tarafından son günlerde çok konuşulmaya başlandı. Uygun fiyattan üyelik satın alarak kazançlı çıkmak isteyenler detayları yakından takip ediyor.

PS PLUS İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

PlayStation meraklıları için 2025 Black Friday 2025 kampanyasındaki PS Plus indirimleri ne zaman bitecek sorusuna dair netlik kazandı. Resmi kaynaklara göre, kampanya 21 Kasım’da başladı ve Türkiye de dahil olmak üzere pek çok bölgede 5 Aralık 2025’e kadar devam ediyor.

Bu kapsamda, PS Plus’ın 12 aylık abonelikleri %25–%33 civarında indirimle satışa sunuldu.

İlgilenen oyuncular için bu indirim fırsatlarını kaçırmamak adına 5 Aralık’a kadar adım atmaları öneriliyor.

Kampanya süresinin sona ermesinin ardından fiyatlar eski durumuna dönecek, bu yüzden PS Plus üyeliğini yenilemeyi ya da yükseltmeyi düşünen kullanıcıların alışverişlerini kampanya dahilinde tamamlaması fiyat avantajı açısından önemli.

PS PLUS DELUXE, EXTRA, ESSENTİAL KAÇ TL OLDU?

Black Friday indirimi, yalnızca 12 Aylık (Yıllık) abonelikler için geçerlidir. Aylık ve 3 Aylık paket fiyatları standart tarifede kalmıştır.

PS Plus Essential

Standart 12 Aylık Fiyatı: 2.160 TL



Black Friday İndirimli Fiyatı: 2.160 TL (İndirimsiz)

Durum: İndirim yok. (Aylık ve 3 Aylık fiyatlar da standarttır.)

PS Plus Extra (12 Aylık)

Standart Fiyatı: 3.645 TL



Black Friday İndirimli Fiyatı: 2.733,75 TL



İndirim Oranı: %25

PS Plus Deluxe (12 Aylık)

Standart Fiyatı: 4.266 TL



Black Friday İndirimli Fiyatı: 2.858,22 TL



İndirim Oranı: %33

Oyuncuların temel çevrimiçi özelliklere erişimini sağlayan Essential paketin 12 aylık ücreti 2.160 TL olarak kalırken; geniş bir oyun kütüphanesi sunan Extra için yıllık ödeme 3.645 TL. En kapsamlı paket olan ve klasik oyunlarla deneme sürümlerini içeren Deluxe aboneliğinin yıllık bedeli ise 4.266 TL olarak belirlendi. Fiyat istikrarı, oyuncular için mevcut bütçelerle plan yapma imkanı tanıyor.