RAM fiyatlarında kalıcı artış uyarısı: Fiyatlar uzun yıllar kriz öncesine dönmeyebilir

Bilgisayar belleği (RAM) piyasasında yaşanan krizin kısa vadede sona ermeyeceğine yönelik değerlendirmeler güç kazanırken, artan maliyetlerin teknoloji sektörüne etkileri de sürüyor.

Apple ürünlerine bellek maliyeti zammı

Apple, yapay zekâ odaklı veri merkezi yatırımlarının bellek ve depolama çiplerine olan talebi artırmasıyla yükselen maliyetleri artık fiyatlarına yansıtmak zorunda kaldığını açıkladı. Şirket, perşembe günü yaptığı duyuruda iPad ve MacBook modellerinin fiyatlarını artırdığını bildirdi.

Lenovo: Eski fiyat seviyeleri geri gelmeyebilir

Lenovo, mevcut bellek krizinin ardından RAM fiyatlarının önümüzdeki yıllarda kriz öncesindeki seviyelere dönmesini beklemediğini açıkladı.

Almanya'da gerçekleştirilen ISC 2026 Yüksek Performanslı Hesaplama, Yapay Zekâ ve Kuantum Teknolojileri Konferansı'nda konuşan şirket yetkilileri, RAM fiyatlarının "muhtemelen hiçbir zaman" kriz öncesindeki seviyelere inmeyeceğini ifade etti.

Alman teknoloji sitesi ComputerBase'in aktardığına göre bu açıklama salonda gülüşmelere neden olurken, Lenovo'nun bu değerlendirmeyle yaklaşık beş yıllık dönemi işaret ettiği belirtildi.

Şirket, 2028 yılından itibaren çip üretim kapasitesinde artış yaşansa bile fiyatların eski seviyelerine dönmesini beklemediğini vurguladı.

Lenovo'ya göre sektör, 2030 sonrasında yeni bir dengeye ulaşacak. Ancak oluşacak bu yeni denge, kriz öncesine kıyasla belirgin biçimde daha yüksek RAM fiyatlarının kalıcı hale geldiği bir piyasa anlamına gelecek.

Microsoft: Bellek maliyetleri 2,5 katın üzerine çıktı

Microsoft da RAM krizinin şirket üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Şirket, Xbox konsollarında gerçekleştirilen fiyat artışlarının temel nedenlerinden birinin bellek maliyetleri olduğunu belirterek, konsollarda kullanılan depolama ve bellek birimlerinin maliyetinin 2,5 katın üzerine çıktığını açıkladı.

Microsoft ayrıca, 2027 sonbaharına kadar bu maliyetlerin yeniden iki katına çıkmasının beklendiğini bildirdi.

Şirket, oyun konsollarının çoğu zaman düşük kâr marjıyla veya zararına satıldığını, gelirlerin ise oyun satışları ile abonelik hizmetlerinden elde edildiğini hatırlatarak, bellek maliyetlerindeki yükselişin mevcut iş modelini ciddi şekilde zorladığını ifade etti.

Micron'dan büyük müşterilere fiyat eleştirisi

Bellek üreticisi Micron da artan maliyetlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Euronews'in bilgilerine göre Wall Street Journal muhabiri Rolfe Winkler'ın aktardığı bilgilere göre Micron Baş Ticari Sorumlusu Sumit Sadana, isim vermeden bazı büyük müşterilerin geçmişte RAM fiyatlarını agresif şekilde düşürmeye çalıştığını söyledi.

Sadana, fiyat konusunda aşırı baskıcı tutum sergileyen müşterilere bunun yapıcı bir yaklaşım olmadığını ilettiklerini belirtti.

Micron, geçmişte uygulanan bu fiyat baskısının üreticilerin kârlılığını olumsuz etkilediğini ve yeni üretim kapasitesine yönelik yatırımları zorlaştırdığını değerlendirdi.

Yapay zekâ talebi fiyatları yüksek tutuyor

Sektör temsilcileri, yapay zekâ uygulamalarına yönelik bellek çiplerine olan güçlü talebin RAM üretimi üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini belirtiyor.

Uzmanlara göre, yapay zekâ kaynaklı talep yüksek seviyesini koruduğu sürece RAM fiyatlarının kısa vadede kriz öncesindeki seviyelerine gerilemesi beklenmiyor.