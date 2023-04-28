Reels özelliği, Instagram kullanımını artırdı

Instagram, WhatsApp ve Facebook gibi dünya çapında popüler uygulamaları bünyesinde bulunduran Meta, 2023’ün ilk üç ayına dair kazanç raporunu paylaşmıştı.

Şirket, gelirlerinde yıllık oranda %3’lük bir artış yaşadığını bildirerek son üç çeyrekteki düşüş trendine son vermişti.

CEO Mark Zuckerberg, bu artışta en büyük rolün Instagram’ın TikTok benzeri kısa video hizmeti “Reels” olduğunu aktardı.

Ayrıca, Reels çıktığından beri Instagram’da geçirilen sürenin önemli bir artış gösterdiğini de ifade etti.

Zuckerberg, yapay zeka destekli içerik önerilerine sahip Reels özelliği tanıtıldığından bu yana kullanıcıların Instagram’da geçirdiği sürenin %24 artış gösterdiğini belirtti.

Zuckerberg’e göre kullanıcılar, bu tarz videoları günde 2 milyardan fazla kez paylaşıyor. Bu da son altı ayda iki katlık bir artış yaşandığını ortaya koyuyor.