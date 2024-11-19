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Retro fotoğraf makineleri trend oldu! İnternette 300 sterline kadar satılıyor

2000’li yılların fotoğraf makineleri yeniden trend oldu. Z kuşağı arasında Canon, Nikon ve Sony modellerine ilgi arttı. 'Retro' görünümleri ve grenli görüntü kaliteleri sosyal medyada hızla yaygınlaşırken otantik deneyim trendi fiyatları 300 sterline kadar çıkardı.

Haber Merkezi
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Retro fotoğraf makineleri trend oldu! İnternette 300 sterline kadar satılıyor
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Bol paça kot pantolonlar ve Adidas Campus spor ayakkabılar geri döndü. Modada 20 yıl öncesine dönüş teknolojide de ‘retro’ arayışını öne çıkardı. Selfielerin akıllı telefonlar yerine dijital kameralarla çekildiği zamanlara dönmek için Z kuşağı eski dijital kameralara ilgi gösteriyor. Gençlerdeki 'retro' çekime olanak sağlayan eski Canon, Nikon ve Sony modelleri arayışı internette satışları artırdı.

Sosyal medyada 2000’li yıllara dönüş başladı

2000'li yılların kompakt dijital fotoğraf makineleri şu sıralar tekrar kullanmaya başlandı. Sosyal medyada yaygınlaşan bu trend, 'retro' görünümleri ve grenli görüntü kaliteleri nedeniyle tercih ediliyor.  

Nostalji ve otantik oluşu satışları artırdı

Z kuşağı, çoğu kişinin aslında hiç yaşamadığı bir zamana dair nostaljiyle dolu, deneyimleri daha 'otantik' bir şekilde yakaladıklarını hissetmek istiyor.

Teknoloji ürünleri satışı yapan Back Market UK web sitesinin pazarlama müdürü Luke Forshaw, "Sürekli olarak binlerce fotoğraf çektiğimiz dijital bir dünyada, kompakt dijital kameralar fotoğrafçılığa daha yavaş ve daha düşünceli bir yaklaşım sunuyor" dedi.

Fotoğraflardaki gren veya ışık sızıntısı kusurları daha çekici

Gençler arasında hızla yaygınlaşan bu trend, cilalı dijital estetikten sıyrılma, benzersiz sosyal medya içerikleri oluşturmanın yolu olarak görülüyor.

Eski dijital fotoğraf makineleri internette yoğun talep görüyor

Eski dijital makineler internette yoğun talep görüyor. Fiyatlar şimdiden 300 sterline kadar çıktı. Kameranızın modeline, onu yıllar içinde ne kadar iyi muhafaza ettiğinize ve elinizde hangi aksesuarlar olduğuna bağlı olarak da fiyatlar daha da artıyor.

Kameranın durumu fiyatı belirliyor

Ebay gibi küresel satış sitelerinde ilanlar arttı. Pazarlama müdürü Luke Forshaw, Daily Mail’e şunları söyledi:

“Eski fotoğraf makinenizin değerli olup olmadığını anlamak için önce markasını ve modelini kontrol edin. Leica, Fujifilm veya Canon gibi popüler markalar değerlerini oldukça iyi koruyorlar. Kameranın durumunun, tam işlevsel olup olmadığının ya da nadir bileşenlere sahip olup olmadığının, değerini önemli ölçüde etkileyebileceğini unutmayın”.

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