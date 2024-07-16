RooGo’dan restoranlara ücretsiz adisyon yazılımı

İstanbul merkezli girişim, sunduğu yeni fırsat ile RooGo’ya üye restoranların mağaza içi siparişlerini kolayca dijitalleştirmesini sağlayacak. Adisyon yazılımı, masalardan alınan siparişlerin tek ekranda yönetilmesini ve fişlerin otomatik olarak yazıcıdan alınabilmesini sağlıyor. Böylece restoranlar iç ve dış tüm sipariş verilerini tek ekrandan takip edilebiliyor. 2020’de Demir Ali Toktaş tarafından Çırak adıyla kurulan RooGo, restoranlara sunduğu yemek sipariş platformunun yanısıra Loji adlı kurye yönetim sistemiyle restoran-kurye denklemine esnek bir çözüm sunuyordu. RooGo, hali hazırda 25’ten fazla şehirde, 600’den fazla restoran ve 2000’den fazla kullanıcıya ulaşmış durumda. Kurye ile sıcak yemek paket taşımacılığı hizmetini 50’den fazla şehirde, 2 bin 500’den fazla restorana ulaştırdıklarını ve 20 milyondan fazla siparişin teslimatına aracılık ettikleri bilgisini paylaşan Demir Ali Toktaş, RooGo Yemek ile gelecek dönemde tüm şehirlerde daha hızlı büyümeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Komisyon oranı 10 puan aşağıda

RooGo’nun Kurucusu Demir Ali Toktaş, restoranlara sundukları ücretsiz yazılım ile iligli açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Restoranlar diğer online yemek kanallarında yüzde 18 lere varan komisyon ödemekte. Bu durumun çok sürdürülebilir olduğunu düşünmediğimiz için bir takım maliyet optimizasyonları yaparak RooGo ile sadece yüzde 5 komisyonla sipariş alıyoruz. Aradaki maliyet farkını da restoranın isteği doğrultusunda tüketicilere indirim olarak sunabiliyoruz. Normalde ücretli olan ama bir yıl boyunca ücretsiz sunacağımız adisyon yazılımı da aslında bu verimliliğin bir sonucu. Restoranların siparişlerini kolayca yönetebilmesi ve dijitalleşmesi yönünde desteklemek için adisyon yazılımını da 1 yıl süre ile restoranlara ücretsiz sunuyoruz. Bu adımın da hem tüketiciye hem de restoranlara verimlilik olarak geri dönecek olması bizi mutlu ediyor.”