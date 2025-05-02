Royal Match’in yapımcısı Dream Games’e 2 milyar dolarlık yatırım

İstanbul merkezli Türk mobil oyun geliştiricisi Dream Games, Avrupa merkezli CVC Capital Partners’tan önemli bir yatırım aldı. Royal Match ve Royal Kingdom gibi popüler oyunları olan Dream Games, önemli başarılarıyla küresel büyüme hedefinde aradığı finansmana ulaşmış oldu.

Özel sermaye şirketi CVC Capital Partners, yatırım yönetim firması dünya devlerinden Blackstone’un da dahil olduğu anlaşma kapsamında, şirkete 2 milyar doların üzerinde öz sermaye ve borç yatırımı yaptı. Yatırım süreci, onaylar sonrası 2025’in üçüncü çeyreğinde tamamlanacak.

Anlaşmanın ardından Dream Games’in değerlemesi 5 milyar dolara ulaştı.

“Tekrar tekrar oynanan karakterlere sahip”

CEO ve kurucu ortak Soner Aydemir, yapılan yatırım sonrasında şu açıklamayı yaptı:

“Ekibimizin bugüne kadar inşa ettiklerinden inanılmaz derecede gurur duyuyoruz ve yeni yatırımcılarımızın desteğiyle büyümenin bir sonraki aşamasına girmekten heyecan duyuyoruz.”

Yatırımı değerlendiren CVC Capital Partners başkanı Nick Clarry ise Dream Games’in başarılarına dikkat çekti:

“Dream Games, King Robert, King Richard ve The Dark King gibi dünyanın en sevilen ve tekrar tekrar oynanan karakterlere ev sahipliği yapan bir stüdyo. Bu benzersiz fikri mülkiyet ve mobil oyunlar konusundaki gerçekleştirdikleri yenilikler, onları büyük bir isim yaptı.”

Yönetim değişmiyor

Dream Games, dünya çapında büyük başarı yakalayan Royal Match ve 2024’te çıkan devam oyunu Royal Kingdom ile dikkat çekmişti. Şirket, Royal Kingdom’ı piyasaya sürdüğü ilk 14 günde 2,4 milyon dolar gelir elde etmişti.

Yeni anlaşma kapsamında Dream Games, Royal serisini genişletecek ve başka yeni mobil oyunlara da yönelecek.

Anlaşmaya göre, Blackstone ve diğer yatırımcılar, şirketin mevcut hissedarlarından pay alarak bu yatırım tutarına ulaşırken, mevcut yönetim kontrolü elinde tutmaya devam edecek.

Alınan yatırım, Dream Games’in 2021 yılında 2,75 milyar dolar değerlemesini iki katına çıkardığı 300 milyon dolarlık yatırım sonrası en büyük ikinci finansal adımı oldu. Şirketin, bu değerlemeye ulaşmak için 2,5 milyar dolarlık yeni bir sermaye arayışında olduğu biliniyordu.